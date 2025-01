League of Legends Saison 1 : les fans d'Arcane seront ravis par la nouvelle mise à jour

League of Legends, l'un des jeux les plus populaires du monde, vient tout juste de lancer sa première saison de 2025. Une infinité de nouveautés s'apprête à entrer en jeu, pour le plus grand plaisir des joueurs.

L'univers de League of Legends ne cesse de s'étendre et de conquérir le cœur des joueurs. L'engouement autour du jeu ne faiblit pas, et la venue de la nouvelle saison "Bienvenue à Noxus" le jeudi 9 janvier risque de faire perdurer cette tendance.

Comme toujours, la mise à jour de League of Legends a été accompagnée d'un trailer, réalisé cette fois-ci par Fortiche Production (qui a également travaillé pour la série Arcane). Cumulant pas moins de 53 millions de vues en l'espace de deux jours, la vidéo a rencontré un franc succès. Rythmée et entraînante, celle-ci promet une saison épique.

Les infos importantes à retenir sur la saison 1

La toute nouvelle saison de League of Legends débarque dès le jeudi 9 janvier 2025 et apporte des changements en profondeur pour le jeu de Riot Games. Contrairement à ce qui pouvait être proposé précédemment, le MOBA sera divisé en plusieurs saisons, chacune axée sur un thème particulier. La première saison de cette année sera donc orientée tournée vers Noxus.

La saison 1 de League of Legends s'étendra sur 8 patchs et sera divisée en deux actes, chacun disposant d'un passe de combat et de récompenses uniques.

Mel Medarda rejoint le casting

Elle avait fait forte impression dans la série à succès Arcane. Le personnage de Mel Medarda intègre League of Legends et sera déverrouillable gratuitement grâce à une mission saisonnière. La noble, qui siège au conseil municipal de Piltover, apporte un tout nouveau type de gameplay : le renvoi de compétences.

L'arrivée de Mel Medarda au sein de League of Legends n'a malheureusement surpris personne, puisque des rumeurs concernant sa venue circulaient déjà depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Le personnage est toutefois apparue avec une apparence surprenante. Inspirée de Noxus, sa tenue bleue et noire risque de faire des ravages.

© League of Legends

Le nouveau monstre, Atakhan

Le 9 janvier marque également l'arrivée d'un tout nouveau monstre au sein de League of Legends : Atakhan. Surnommé le "héraut de la Ruine", l'antagoniste apportera des mécaniques inédites qui transformeront à coup sûr les parties des joueurs.

Atakhan apparaîtra en effet sur la carte au bout de 20 minutes, sous deux variantes différentes qui transformeront le terrain de combat de façon permanente. Apparition de murs sur la carte, propagation de roses sanglantes dans les zones marquées par les combats... les joueurs devront s'adapter pour gagner la partie. L'équipe qui parviendra à terrasser Atakhan en premier bénéficiera d'un bonus permanent.

League of Legends, qui réunit chaque mois près de 131 millions de joueurs actifs dans le monde, s'impose sans conteste comme l'un des jeux les plus populaires de la décennie.