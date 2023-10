Un professeur de lycée découvre comment repérer les élèves trichant avec Chat GPT

Cette professeure de lycée a trouvé une technique imparable pour mettre dans l'embarras les élèves qui ont utilisé chatGPT pour faire leurs devoirs.

Enseignante d'anglais et de russe au lycée de Pori en Finlande, Laura Salonen, 31 ans, a attrapé environ cinq élèves en trois ans pour avoir utilisé l'IA pour tricher. En effet, l'intelligence artificielle a rapidement révolutionné l'éducation, tant en bien qu'en mal. Souvent, les élèves trichent avec l'IA et les professeurs cherchent prévenir cette fraude. Des dizaines de professeurs ont confié suspecter des élèves de tricher avec l'IA. En général, les élèves demandent à l'IA de rédiger une analyse, un essai ou un exposé.

La triche est devenue plus facile avec l'IA. Laura Salonen pense que les écoles ont été prises au dépourvu. Auparavant, les élèves utilisaient Google Translate pour traduire leurs devoirs en anglais. Maintenant, ils font rédiger tout le texte par l'IA. Salonen a attrapé des tricheurs en leur demandant de réécrire leur texte devant elle. Il est suspect qu'un élève ne se souvienne pas d'un texte qu'il prétend avoir écrit la veille.

Certains élèves avouent leur tricherie, souvent par honte. D'autres nient ou se mettent en colère, car la conséquence de leur tricherie peut être une exclusion. Dans certains cas, les parents se fâchent contre le professeur. Cependant, tous les élèves ne trichent pas intentionnellement. Salonen distingue trois types d'utilisateurs d'IA : ceux qui l'utilisent correctement, ceux qui trichent intentionnellement, et ceux qui trichent par accident. L'IA peut être utilisée légalement comme source d'inspiration, mais certains élèves ne savent pas comment l'appliquer correctement et finissent par copier le texte produit par l'IA par négligence.

Laura Salonen explique qu'il y a d'autres détails à surveiller dans les devoirs des élèves pour détecter l'IA comme examiner la langue utilisée. L'IA utilise souvent des structures et des choix de mots complexes qui ne sont pas familiers aux élèves du secondaire. De plus, dans les textes longs, la langue de l'IA peut être incohérente. Pour empêcher ses élèves de tricher, elle indique également qu'elle peut modifier les consignes. L'IA a du mal à comprendre de grands ensembles de données et ne peut souvent pas interpréter correctement des images, vidéos, cartes ou graphiques.