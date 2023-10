Nouvelles pièces de 5 euros - à quoi elles ressemblent et doit-on obligatoirement les accepter

La Monnaie de Paris a mis en circulation 3 nouvelles pièces de 5 euros cette année. Voici à quoi elles ressemblent et ce qu'il faut savoir si vous en croisez une.

En 2023, la Monnaie de Paris a mis en circulation 3 nouvelles pièces de 5 euros. La première représente un joueur de rugby en pleine action qui court avec un ballon. La seconde comporte le Palais National de Pena, un édifice historique portugais situé à Sintra près de Lisbonne. Et la troisième est sans doute la plus originale puisqu'elle célèbre les 100 ans de Disney avec Mickey. Ces pièces ne seront pas très répandues puisqu'en tout, il en existera 6500 : 2000 du rugby, 2000 du Palais de Pena et 2500 pour Disney.

Les "opérateurs économiques" (supermarchés ou autres établissements) ne peuvent refuser l'une de ces pièces si quelqu'un essaie de payer avec. En effet, tant qu'elle est autorisée en France, aucune pièce ou billet ne peut être refusé. Toutefois le consommateur individuel n'est pas tenu de l'accepter. La Banque de France recommande de demander poliment un autre moyen de paiement si vous ne souhaitez pas l'accepter.

Mais ce serait une erreur de ne pas accepter ces pièces. En effet ces nouvelles pièces mise en circulation en 2023 ont une valeur "nominale" de cinq euros, ce qui signifie qu'elles valent autant qu'un billet de cinq euros. Le chiffre 5 figure d'ailleurs sur l'un des côtés de la pièce. Mais, compte-tenu de leur rareté et du fait qu'elles contiennent un demi gramme d'or, ces pièces valent en réalité beaucoup plus. Leur prix pour les collectionneurs est proche de 90 euros. Et nul doute que lorsqu'elles se feront encore plus rares et anciennes, leur prix continuera de grimper.

Il est possible que ces pièces circulent et même si la probabilité qu'on vous rende la monnaie avec l'une d'entre elles est faible, il est important de les connaître. Si vous recevez une pièce de cinq euros en paiement ou en monnaie, assurez-vous tout d'abord de sa véracité. Accordez une attention particulière aux reliefs et aux bords. Si vous recevez un paiement ou un rendu de monnaie avec cette nouvelle pièce, vous pouvez l'utiliser tant qu'elle est acceptée comme moyen de paiement. Sa valeur est identique à celle du billet de cinq euros.

Il faut aussi savoir que les pièces émises à des fins de collection, comme c'est le cas ici, ne sont autorisées qu'en France et ne sont pas obligatoirement acceptées à l'étranger. Il est donc rarement possible de payer avec dans d'autres pays de la zone euro, bien qu'elles affichent une valeur en euros. Et, bien entendu, ces pièces n'ont pas vocation à remplacer les billets de cinq euros cessent de circuler. Étant une pièce de collection, la nouvelle pièce de cinq euros coexistera avec le billet.