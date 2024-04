Surveillez l'arrivée de ce nouveau bouton dans Gmail, il va vous permettre de lire vos mails deux fois plus vite

Le service de messagerie de Google se prépare à intégrer un nouveau bouton vraiment très utile pour ses nombreux utilisateurs.

Dans la course au marché de la technologie, Google mise sur l'ajout de nouvelles fonctions pour améliorer constamment ses outils bien connus, le moteur de recherches, YouTube, ou encore Gmail. Des améliorations qui s’inscrivent notamment dans la volonté du géant américain de faciliter la vie de ses utilisateurs. Et Google l'a bien compris : aujourd’hui, l'internaute lambda est de plus en plus à la recherche de gain de temps, à la maison comme au travail. Il se tourne donc vers les outils qui offrent le plus d'efficacité et de rapidité dans leur utilisation.

Un exemple parmi d'autres : les emails. Depuis leur arrivée, ces derniers rythment le quotidien de nombreuses personnes, notamment de salariés. Les messageries instantanées ont beau être de plus en plus utilisées, l’email constitue encore aujourd'hui le moyen de communication roi. Selon les sources d’une étude statistique publiée le 6 février 2024, chaque jour, ce ne sont pas moins de 361,6 milliards de courriers électroniques qui sont envoyés et reçus partout dans le monde. Les prévisions devraient atteindre 392,2 milliards en 2026 d’après le portail de données allemand Statista. De ce fait, le nombre de mails ne devrait cesser d’augmenter au fil des années.

© Tada Images - stock.adobe.com

Comment s'y retrouver dans ces boîtes mail souvent pleines. Des clients avertis ont récemment décelé une nouvelle fonctionnalité en développement par Google. Cette dernière devrait intégrer l’Intelligence Artificielle Gemini dans le service de messagerie Gmail. Celle-ci apparaît sous la forme d’un bouton, “résumer cet email”, situé en dessous de l’objet du courrier électronique. Dans un premier temps, il serait accessible aux professionnels disposant d’un profil Google Workspace, sur l’application mobile.

L’IA faciliterait ainsi la lecture et résumerait en un seul clic des mails parfois longs et fastidieux, permettant un gain de temps non négligeable. Elle pourrait rendre encore plus avantageux les résumés en tenant compte du style de communication et de l’historique de chaque utilisateur.

Aucune annonce n’a été faite récemment concernant une liste des appareils compatibles, mais Google laisse entendre une utilisation généralisée pour les consommateurs disposant d’un compte ouvert à leur messagerie électronique. L’IA permettra aussi, en partie, de parcourir les fils de discussions des utilisateurs pour leur éviter de le faire eux-mêmes. Malheureusement, il va falloir patienter puisqu’aucune date officielle n’a été communiquée pour l'arrivée de ce bouton “résumer” sur le service de messagerie de vos smartphones.