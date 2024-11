Final Cut Pro 11 sort aujourd'hui : quelles nouveautés sur cette mise à jour d'Apple ?

Grand concurrent d'Adobe Pro, Final Cut Pro dévoile aujourd'hui sa onzième version, avec de nouveaux ajouts très utiles pour les adeptes du logiciel de montage.

La nouvelle est tombée cette nuit : Apple vient de publier la onzième version de son logiciel de montage Final Cut Pro. Disponible sur iPad, iPhone, Mac et même sur le casque Vision Pro, le concurrent d'Adobe Pro se pare de nouvelles fonctionnalités boostées à l'IA qui faciliteront le montage de vidéos.

De nouveaux outils boostés par l'IA sur Mac

Le support Mac est sans surprise celui bénéficiant de la mise à jour la plus importante, avec l'ajout de plusieurs outils IA destinés à faciliter et optimiser le montage vidéo. Deux nouvelles fonctionnalités font leur apparition sur le logiciel :

Transcribe to Captions : cette fonctionnalité, très pratique pour les monteurs, facilite grandement le sous-titrage des vidéos en analysant le son et en transcrivant automatiquement les paroles qui ont été prononcées. Pour l'instant, l'outil ne fonctionnerait qu'en anglais, mais il est fort probable que d'autres langues soient incluses dans un futur proche.

cette fonctionnalité, très pratique pour les monteurs, facilite grandement le sous-titrage des vidéos en analysant le son et en transcrivant automatiquement les paroles qui ont été prononcées. Pour l'instant, l'outil ne fonctionnerait qu'en anglais, mais il est fort probable que d'autres langues soient incluses dans un futur proche. Magnetic Mask : cet outil permet d'isoler des sujets et des objets au sein d'un clip, sans avoir recours au fond vert ou à la rotoscopie. Les contours sont automatiquement détectés, permettant de détacher plus aisément les éléments apparaissant à l'image. Une fois sélectionnés, ceux-ci peuvent être modifiés isolément ou incorporés sur un arrière-plan stylisé.

© Apple

Quelques autres fonctions ont été intégrées dans Final Cut Pro 11, comme le Smart Conform, permettant le recadrage automatique, le Smooth Slo-Mo, optimisant les effets de ralenti sur une vidéo, le Enhance Light and Color, corrigeant la lumière et les couleurs, ou encore l'isolation vocale.

Un accès sur iPad optimisé

Final Cut sur iPad devient plus accessible grâce à sa nouvelle version en 2.1. Il est désormais plus simple de naviguer sur le logiciel et d'appliquer les fonctionnalités sur ses vidéos. En un seul geste, l'utilisateur Apple peut par exemple appliquer Enhance Light and Color. Manipuler sur l'écran tactile devient plus précis et rapide, de quoi ravir les possesseurs d'iPad.

Final Cut Pro sur iPad accueille en plus le Live Drawing, utile si l'on veut dessiner sur son image, grâce à un panel de divers pinceaux et crayons. Les utilisateurs bénéficient également d'une option d'affichage "Image dans l'Image", une interface on ne peut plus utile pour les monteurs confirmés.

Le Vision Pro n'est pas épargné

Le décrié Vision Pro accueille lui aussi de nouvelles fonctionnalités sur Final Cut Pro 11, pour un montage de vidéos en 3D amélioré. Il sera désormais possible pour les amateurs de VR de réaliser des montages avec les vidéos spatiales capturées par le casque (mais aussi par les iPhone 15 Pro et 16).

Toutes ces nouveautés sont accessibles gratuitement pour les utilisateurs disposant d'ores et déjà d'une licence Final Cut Pro. Pour ceux n'ayant pas le logiciel mais qui souhaiteraient se le procurer, il faudra vous rendre sur l'Appstore et débourser 349,99€ pour la version Mac, contre 4,99€ par mois pour la version iPad (ou sinon 49€ par an).