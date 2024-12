Amazon lance sa propre intelligence artificielle : découvrez en quoi elle consiste

Amazon se lance à son tour sur le marché de l'intelligence artificielle. La grande firme américaine a dévoilé hier son propre modèle d'IA, sobrement intitulé Nova.

Alors que la course à l'intelligence artificielle bat son plein entre Microsoft, Google, Meta ou encore OpenAI, un nouvel acteur pourrait bien se frayer un chemin entre les géants du numérique. Amazon a en effet annoncé lors d'une conférence ce mercredi 3 décembre développer son propre modèle d'IA, appelé Nova.

Depuis Las Vegas, Amazon Web Services (AWS) a détaillé successivement toutes les capacités de son nouvel outil, allant de la génération de texte à la création d'images et de vidéos. À première vue prometteuse, cette nouveauté compte bien s'insérer sur le marché très concurrentiel de l'intelligence artificielle.

Une IA aux fonctionnalités multiples

Si Nova s'annonce intéressante, elle ne révolutionne pas pour autant le milieu de l'IA. Comme ses concurrents, Amazon déploie un modèle tout-terrain, capable de répondre à toute sorte de requêtes et d'objectifs :

Nova Micro : IA capable de générer des textes.

IA capable de générer des textes. Nova Lite : IA capable de générer des textes à partir d'une image, d'une vidéo ou d'un autre texte.

IA capable de générer des textes à partir d'une image, d'une vidéo ou d'un autre texte. Nova Canvas : IA capable de générer des images à partir de prompts.

IA capable de générer des images à partir de prompts. Nova Reel : IA capable de générer de courtes vidéos (jusqu'à 6 secondes) à partir d'un prompt. Amazon promet la possibilité de créer des vidéos de 2 minutes d'ici 2025.

IA capable de générer de courtes vidéos (jusqu'à 6 secondes) à partir d'un prompt. Amazon promet la possibilité de créer des vidéos de 2 minutes d'ici 2025. Nova Premier : IA capable de répondre aux requêtes sophistiquées, en particulier dans le cadre professionnel. Ce module est pour l'instant en développement et sortira début 2025.

Des atouts qui font de Nova une alternative solide

Avec le lancement de Nova, Amazon pourrait rapidement gagner du terrain sur le marché de l'intelligence artificielle. En plus de proposer un outil rapide, compréhensif et efficace, la firme américaine présente des tarifs bien moins colossaux que ses concurrents. Selon Amazon, les trois premiers modules de Nova seraient "au moins 75% moins coûteuses que les modèles les plus performants dans leur catégorie [...], en plus d'être les plus rapides".

En seulement quelques secondes, les différents domaines de Nova sauront répondre à n'importe quelle requête. La génération d'images et de vidéos saura produire des contenus qualitatifs en un temps record. Le rendu est vraiment convaincant et détaillé, en témoigne cette vidéo d'Amazon, qui met en scène Pasta City.

Déjà des ajouts prévus dans le futur

En plus des six différents modèles de Nova, Amazon prévoit l'ajout de deux autres options. La première devrait pouvoir transformer une demande textuelle, vidéo ou sonore en un résultat sous la forme choisie (écrit, illustré, ou sonore). La seconde sera de type "speech to speech", c'est-à-dire qu'il sera possible de discuter avec Nova, comme avec Siri ou Alexa.

Les atouts de Nova sont sans conteste sa capacité à fonctionner sous 200 langues différentes, mais aussi l'attention qu'elle porte sur l'éthique de son programme. Chacun des six modèles intègre des mesures de protection et de sécurité, grâce à l'AWS AI Service Cards. Ce dispositif permettra de sécuriser Nova, avec des règles et des limitations d'usage responsables.

Exclusivement réservée aux entreprises et aux développeurs clients d'AWS, un accès pour le grand public n'est pour malheureusement pas prévu pour Nova.