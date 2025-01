"C'est injuste" : les utilisateurs d'Instagram sont furieux, l'un des atouts de l'application va être supprimé

Il s'agit d'une des fonctions d'Instagram les plus appréciées. Pourtant, le réseau social prévoit de changer en profondeur son système, quitte à inquiéter ses utilisateurs.

Instagram propose très souvent des mises à jour à ses millions d'utilisateurs. Et certaines s'avèrent régulièrement décevantes, si ce n'est irritantes. L'application de Mark Zuckerberg est notamment critiquée pour imiter ses concurrents X (ex-Twitter) et Tiktok, avec l'ajout des réels et des notes. Et les mécontents sont de plus en plus nombreux.

Nombreux sont les utilisateurs à se plaindre d'un tout nouveau changement à venir, quitte à menacer de désinstaller Instagram : "Instagram supprime les bulles à la une, wtf ? Frère, c'est toute ma personnalité, je ne suis rien, mon compte n'est rien sans elles", peut-on lire de la part d'une utilisatrice sur X. "C'est injuste", "Ca représente tout mon historique de voyage", "QUOIII C'EST TOUTE MA VIE", répondent d'autres.

Car cette fois, Instagram veut s'attaquer aux stories à la une, qui apparaissent pour beaucoup d'utilisateurs Instagram comme un moyen efficace de conserver leurs souvenirs. Naturellement destinées à ne survivre que 24h sur un profil, les stories peuvent toutefois être sauvegardées et regroupées sous forme d'albums à la une de n'importe quel compte.

© Valentin Gasselin

Le patron d'Instagram, Adam Mosseri, cherche à tout changer. Une toute nouvelle interface va transformer l'application, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne fait pas l'unanimité. Au cours d'un live sur Instagram, Adam Mosseri a ainsi évoqué les futurs changements concernant les stories à la une : "Nous essayons de trouver un moyen d'améliorer le profil et de simplifier le contenu […] Vous aurez toujours le contrôle, vous pourrez toujours épingler des choses, il y aura un onglet dédié aux moments forts, mais nous n'avons pas besoin d'avoir des bulles et de rendre tout cela compliqué".

Ainsi, plus de bulles, mais un tout nouveau système. Adam Mosseri prévoit d'ajouter un quatrième onglet sur votre profil, situé entre celui dédié à vos posts et celui regroupant vos réels. Si la mise à jour n'est pas encore appliquée sur Instagram, certains utilisateurs subissent ses désagréments avant tout le monde. Parce qu'ils ont été aléatoirement désignés comme sujets test, les nouveautés ont déjà été installées sur leur application, pour leur plus grand regret.

Instagram souhaite par cette mise à jour controversée fluidifier la navigation de ses utilisateurs et esthétiser les unes de profils, qui seraient "polluées" par les bulles des stories à la une. Il se pourrait que Meta revienne sur ses décisions, mais seulement si le mécontentement général se fait suffisamment entendre par les utilisateurs du réseau social.