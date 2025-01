RedNote : pourquoi faut-il se méfier de ce nouveau concurrent de TikTok ?

Alors que les quelque 170 millions d'utilisateurs TikTok américains vont bientôt voir leur réseau social disparaître, une nouvelle application chinoise émerge. Intitulée RedNote, elle comptabilise déjà de nombreuses inscriptions.

Plus que quelques jours avant la fin de TikTok aux États-Unis. Le 19 janvier 2025, la Cour Suprême donnera son verdict final, même si sa réponse semble d'ores et déjà toute trouvée. Les neuf juges composant la plus haute instance juridique du pays tendent vers une interdiction totale du réseau social sur le sol américain, une décision qui n'a pas manqué de faire réagir ses utilisateurs.

Afin de palier à ce futur manque, les américains se sont tournés vers un nouveau réseau social, Xiaohongshu (appelé RedNote en anglais). Similaire à TikTok, celui-ci est devenu en quelques jours l'application gratuite la plus téléchargée de l'App Store d'Apple. Pourtant, il n'est pas forcément conseillé de se connecter sur ce réseau chinois.

La fin de TikTok aux États-Unis

Les jours sont comptés pour TikTok aux États-Unis. La célèbre application chinoise, détenue par ByteDance, est prévue pour disparaître du pays dès le 19 janvier 2025. Une décision qui fait suite à une loi adoptée l'année dernière sous Joe Biden, afin de garantir la sécurité nationale du pays. Parce que TikTok est une application chinoise, elle est soupçonnée de récolter les données des utilisateurs américains à des fins d'espionnage et de manipulation.

Bien que son destin soit à première vue totalement scellé, TikTok peut encore échapper à son bannissement. En effet, ByteDance peut encore sauver son réseau social en le vendant à un propriétaire américain. Elon Musk, célèbre acolyte de Donald Trump récemment nommé ministre de l'Efficacité gouvernementale, pourrait être en discussion pour acquérir la plateforme, d'après les dernières rumeurs.

En attendant, si aucun accord n'est trouvé comme c'est le cas en ce moment, TikTok disparaîtra des Etats-Unis. Malgré la colère de ses 170 millions d'utilisateurs américains, un remplaçant semble déjà avoir été désigné.

RedNote, l'Instagram chinois

Créée en 2013, RedNote rassemble aujourd'hui pas moins de 300 millions d'utilisateurs. Surnommée l'"Instagram chinois", l'application permet de partager des photos et des vidéos, surtout axées voyage, mode et beauté.

Depuis mardi, celle qui était devenue insignifiante aux yeux du monde entier est devenue la première application gratuite à être téléchargée sur l'App Store. RedNote attire plusieurs millions de nouveaux venus, qui se décrivent eux-mêmes comme des "réfugiés numériques" depuis la suppression de TikTok, qu'ils voient comme une véritable censure.

Comme TikTok, RedNote profite d'un algorithme très poussé, permettant aux utilisateurs d'accéder à du contenu répondant à leurs centres d'intérêt plutôt qu'à des vidéos/photos populaires. Si le réseau social chinois attire de nombreux américains, rien ne semble les prédestiner à la télécharger. En effet, le public anglophone n'est clairement pas visé, l'application comportant uniquement des caractères chinois. À voir dans les prochains jours si RedNote sera traduite en langue étrangère.

Faut-il télécharger RedNote ?

Comme TikTok, RedNote est d'origine chinoise. Alors que les tensions entre le monde occidental et la Chine se renforcent, les données des utilisateurs américains comme européens peuvent être récupérées par l'application, et ce à des fins d'espionnage ou de manipulation. Il vous est donc conseillé de lire attentivement les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de RedNote.

Les utilisateurs de RedNote ont également signalé que certains contenus liés à des sujets sensibles pouvaient être censurés, comme les droits LGBTQIA+ par exemple. Une idée que confirme technopedia.com. L'idéologie chinoise étant différente de celle des Occidentaux, certains conflits culturels peuvent survenir. Plusieurs utilisateurs chinois se sont d'ores et déjà plaints sur l'afflux des américains vers le réseau, accusant ces nouveaux venus de répandre leur propagande et leur influence.