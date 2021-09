Keynote Apple 2021 : découvrez le nouvel iPhone 13

KEYNOTE. La Keynote d'Apple a permis à la firme de dévoiler le tout nouvel iPhone 13 et ses différentes versions. La marque à la pomme en a également profité pour présenter plusieurs surprises.

L'iPhone 13

L'iphone 13 mini

L'iphone 13 Pro et Pro Max

Macbook Pro L'essentiel La Keynote d'Apple s'est déroulée ce mardi 14 septembre 2021 à 19h. Elle a duré un peu plus d'une heure et dévoilé plusieurs nouveautés.

Le nouvel iPhone 13 est disponible en plusieurs coloris. Il dispose notamment d'un plus grand écran grâce à une réduction de l'encoche supérieure. Ce nouvel iPhone 13 est également disponible en version mini, Pro et Pro Max.

Une nouvelle version de l'iPad classique a été révélée. Cette dernière dispose d'une nouvelle puce A13, plus puissante que la dernière génération, ainsi que d'une caméra 12 Mpx équipée de la technologie Center Stage qui suit vos mouvements en permanence. Disponible pour 329 $.

Un iPad mini a également été dévoilé par Apple. Ce dernier dispose notamment d'un nouveau port USB-C et d'une compatibilité avec l'Apple Pencil, tout en restant petit et puissant. Il sera disponible à partir de 499 $.

Apple a dévoilé une nouvelle version de l'Apple Watch Series 7. Cette dernière dispose notamment d'une recharge améliorée et d'un écran bien plus large pour lire et répondre à vos messages. Vous pourrez en profiter à partir de 399 $. La Keynote Apple en vidéo

23:19 - Nouvel iPhone..et nouvelle mise à jour ! L'iPhone 13 ne sera pas la seule nouveauté concernant les smartphones Apple. Une mise à jour, iOS 15, est également attendu dès lundi 20 septembre. 22:52 - Les précommandes disponibles dès ce vendredi ! S'il faut attendre le vendredi 24 septembre pour avoir son iPhone 13 dans les mains, les précommandes seront elles disponibles dès ce vendredi 17 septembre, à partir 14 heures (heure française). 22:48 - L'iPhone 13 est équipé de la caméra la plus avancée de la firme Avec deux capteurs photo revus, Apple promet la meilleure expérience photo pour son nouvel iPhone 13. Cette annonce s'accompagne également de la révélation d'un iPhone 13 mini qui disposera également de capteurs photo améliorés ! Ils permettront notamment de capturer davantage de lumière. 22:21 - Les iPhone 13 Pro et Pro Max disposent de la meilleure batterie pour un iPhone 1,5h de plus pour l'iPhone 13 Pro par rapport à son prédécesseur, et 2,5h de batterie supplémentaire pour l'iPhone 13 Pro Max comparé à l'iPhone 12 Pro Max. Voilà les promesses d'Apple, ainsi qu'une nouvelle capacité de 1 To. 21:57 - On connaît la date de la sortie de l'iPhone 13 ! Roulements de tambour...on connaît enfin la date de commercialisation de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro. Les deux nouveaux téléphones seront disponibles à la vente dès le vendredi 24 septembre. 21:38 - Près de 2 000 euros pour un iPhone ! Quand on aime, on ne compte pas. Et ce dicton pourrait être vrai pour les prochains acheteurs du tant attendu iPhone 13 Pro Max avec 1 To de stockage. En effet, de nombreuses rumeurs avaient déjà annoncé sa sortie, le voici désormais officiel. Seulement, voilà, il faudra désormais compter 1 839 euros pour s'offrir la nouvelle version avec une telle capacité de stockage. 21:02 - Et pour la nouvelle génération d'iPad ? Toujours d'après 01net, voici les prix attendus en France pour les nouveaux produits Apple. L'iPad coûte désormais 389€ avec le système Wi-Fi, contre 529€ pour celui 4G. Quant à l'iPad mini, il coûte 559€ avec Wi-Fi, et 729€ avec la 5G. 20:38 - Quel prix pour l'iPhone 13 ? Et voilà ! On connaît désormais le prix officiel de l'iPhone 13, en France. Pour s'offrir ce nouveau bijou Apple, il faudra débourser 909 euros, contre 809 euros pour l'iPhone 13 mini. Les prix pourront grimper à 1 159 euros pour l'Iphone 13 Pro, et jusqu'à 1 259 euros pour l'iPhone 13 Pro Max, précisent nos confrères de 01net. 20:23 - Vous pouvez d'ores-et-déjà précommander votre iPhone 13 Les sites officiels d'Apple sont déjà mis à jour avec la révélation des prix français pour les nouveaux iPhone 13. Les voici : iPhone 13 mini : disponible à partir de 809 €

iPhone 13 : disponible à partir de 909 €

iPhone 13 Pro : disponible à partir de 1159 €

iPhone 13 Pro Max : disponible à partir de 1259 € Notez que la version la plus poussée, l'iPhone 13 Pro Max avec 1 To d'espace de stockage, est disponible pour 1839 €. 20:19 - C'est la fin de cette conférence Keynote Apple 2021 La révélation d'un nouvel iPhone 13 et ses versions mini, Pro et Pro Max marque la fin de cette Keynote de fin d'année. Apple aura surpris avec de nombreuses annonces surprises concernant l'iPad, l'iPad mini et l'Apple Watch Series 7. L'ensemble de ces nouveaux produits seront disponibles à la précommande d'ici quelques jours. 20:17 - Comptez au moins 999 $ pour l'iPhone 13 Pro et 1099 $ pour l'iPhone 13 Pro Max Une information des plus attendues de la soirée : l'iPhone 13 Pro sera disponible à partir de 999 $, tandis qu'il vous faudra débourser au moins 1099 $ pour mettre la mains sur un iPhone 13 Pro Max. Des prix élevés, mais qui accompagnent une véritable expérience premium pour les smartphones les plus évolués d'Apple disponibles à ce jour, avec les caméras et les algorithmes les plus puissante promis par Apple pour un téléphone. Disponibles à la commande ce vendredi. Apple a passé plusieurs minutes afin de présenter les grandes améliorations vidéo disponibles avec l'iPhone 13 Pro et Pro Max. Voilà qui devrait ravir les vidéastes en herbe qui pourront créer de véritables films à l'aide de leur iPhone. 20:05 - L'iPhone 13 Pro compatible avec un écran 120 Hz adaptatif C'était l'une des technologie les plus attendues pour la gamme Pro. L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max disposeront d'écrans avec un taux de rafraichissement 120 Hz adaptatif. Vous pourrez ainsi bénéficier d'une expérience encore plus fluide et capable de s'adapter à votre application en cours afin d'économiser votre batterie, tout en vous permettant de bénéficier d'une grande fluidité lorsque vous jouez ou regardez du contenu vidéo. 20:03 - Apple dévoile l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max "La meilleur expérience pour un smartphone Apple". Voilà l'annonce très attendue de la nouvelle génération d'iPhone 13 Pro et Pro Max. La nouvelle génération de téléphones premium. L'iPhone 13 Pro bénéficie notamment d'une caméra supplémentaire par rapport au modèle classique, comme ce fût déjà le cas pour l'iPhone 12 Pro. Le nouvel iPhone 13 Pro (et Pro Max) sera disponible en 4 coloris différents et dispose notamment d'une nouvelle batterie pour en profiter plus longtemps. Apple vous promet jusqu'à 50% de performances supplémentaires par rapport à la concurrence afin de bénéficier de la meilleure expérience possible pour un jeu vidéo sur mobile. 19:58 - L'iPhone 13 sera disponible à partir de 799 $, l'iPhone 13 mini à 699 $ Jolis prix affichés pour la nouvelle génération de smartphones Apple ! L'iPhone 13 sera disponible à partir de 799 $ tandis qu'il faudra compter 699 $ pour l'iPhone 13 mini. Des prix très intéressants et certainement modulables en fonction de vos besoins en capacité de stockage. 19:55 - Le nouvel iPhone 13 dispose d'une meilleur batterie Jusqu'à 2,5h de plus que sur la précédente génération d'iPhone. Voilà la promesse d'Apple pour la nouvelle batterie de l'iPhone 13. Son petit frère, l'iPhone 13 mini, bénéficiera quant à lui de 1,5h de plus par rapport à la batterie de l'iPhone 12 mini. De quoi profiter de votre smartphone pendant plus longtemps. LIRE PLUS

Il aura fallu attendre la fin de la Keynote d'Apple pour découvrir les nouveaux prix de l'iPhone 13 et de ses différentes versions. Les tarifs pour ce nouveau smartphone d'Apple ne surprennent pas beaucoup :

Les prix affichés dépendent notamment de vos besoins en espace de stockage. Notez que la version la plus poussée, l'iPhone 13 Pro Max avec 1 To d'espace de stockage, est disponible pour 1839 €.

L'iPhone 13, 6,1 pouces, et l'iPhone 13 mini, 5,4 pouces, sont tous deux dotés de caméras diagonales, d'une façade en céramique. Ils sont proposés dans cinq nouveaux coloris : rose, bleu, minuit, starlight et rouge. Ils sont tous deux équipés de la fameuse puce A15 Bionic qui comprend près de 15 milliards de transistors avec un processeur à 6 coeur. C'est le processeur le plus rapide de tous les smartphones, assure Apple. Jusqu'à 50 % plus rapide que la concurrence la plus avancée.

Malgré des ventes très décevantes pour l'iPhone 12 mini, Apple a décidé de retenter l'expérience en annonçant un iPhone 13 mini. Ce dernier dispose des même caractéristiques que sa version classique, mais dans un format plus petit, afin d'être facile à ranger et à utiliser. Il est en outre disponible en plusieurs coloris, comme c'est le cas pour la version classique à savoir rose, bleu, minuit, lumière stellaire et rouge.

L'iPhone 13 mini est entièrement compatible avec les réseaux de communication 5G, et devrait bénéficier d'iOS 15 à sa sortie. Lancement des précommandes le vendredi 17 septembre pour une disponibilité à partir du vendredi 24 septembre.

Peu de surprises de ce côté, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max viennent logiquement remplace les iPhone 12 Pro et Pro Max de l'année passée. Ces versions dites "haut de gamme" voir premium permettront aux fans d'Apple de bénéficier de la meilleure expérience pour un smartphone de la marque. Comme c'était déjà le cas sur les précédents modèles, les iPhone 13 Pro et Pro Max bénéficient d'un module photo supplémentaire dédié au téléobjectif.

Ces nouveaux iPhone 13 Pro et Pro Max seront disponibles dans les coloris en graphite, or, argent et bleu alpin avec une capacité de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To (capacité réservée au Pro Max). Ils pourront être précommandés à partir du vendredi 17 septembre à 14 heures (heure française), pour une disponibilité à partir du vendredi 24 septembre.

Ce furent les deux grandes surprises de la soirée : Apple a profité de la Keynote pour dévoiler de nouvelles versions pour ses tablettes phrases, l'iPad et l'iPad mini. Ces derniers bénéficieront d'un nouveau processeur bien plus puissant que sur les dernières générations, de nouvelles caméras pour des clichés encore plus réalistes, et d'une batterie revue et améliorée, tout en devenant compatibles avec les réseaux de communication 5G.

Les nouveaux iPad et iPad mini peuvent être commandés dès aujourd’hui et seront disponibles à partir du vendredi 24 septembre. Pour l'iPad classique, le modèle Wi-Fi est disponible à partir de 389 € et le modèle Wi-Fi + Cellular à partir de 529 €, en finition argent ou gris sidéral. Le nouvel iPad offre d’emblée 64 Go d’espace de stockage mais existe aussi avec 256 Go de stockage. Pour l'iPad mini, le modèle Wi-Fi est vendu à partir de 559 € et le modèle Wi-Fi + Cellular à partir de 729 €. Le nouvel iPad mini avec 64 Go ou 256 Go est disponible en rose, lumière stellaire, mauve ou gris sidéral.

Elle était attendue depuis quelques leaks présents sur internet, la nouvelle Apple Watch Series 7 s'est dévoilée durant cette Keynote Apple 2021. Sa première grande nouveauté est de disposer d'un écran plus large et quasiment sans bordures afin que vous puissiez profiter davantage des contenus textes sur votre montre. Les utilisateurs de cette nouvelle version pourront compter sur une autonomie de 18 heures et d'une recharge 33 % plus rapide par rapport à la génération précédente. Elle devient également la toute première Apple Watch à obtenir les indices de protection IP6X pour la résistance à la poussière et WR50 pour la résistance à l’eau. Disponible cet automne à partir de 399 $.