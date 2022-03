Keynote Apple 2022 : que retenir de la conférence ? Notre résumé

Apple a pour habitude d'améliorer régulièrement ses produits phares. Le nouvel iPhone SE ne fait pas exception, et bénéficie de quelques nouveautés par rapport à l'ancienne version. Tout d'abord la puce passe de l'A13 Bionic à l'A15 Bionic pour un net gain de puissance et de gestion de l'autonomie. Une nouvelle option de stockage (256 Go) est également disponible sur la nouvelle génération. Enfin, une compatibilité avec les réseaux 5G est disponible sur l'iPhone SE 3. Le reste du téléphone n'a pas changé.

Parmi les principales annonces de la Keynote Apple, on retient surtout l'officialisation d'un nouvel iPhone SE. Cette 3e génération reprend le design des précédents appareils, avec un net gain de puissance et une autonomie améliorée. Apple a également profité de la soirée pour dévoiler une nouvelle version de l'iPad Air (la 5e), qui en profite également pour augmenter sa puissance, mais également sa caméra. La vraie surprise de la soirée était l'annonce du Mac Studio, un ordinateur surpuissant, boosté par un nouveau processeur de la firme.

08/03/22 - 21:00 - Le nouvel iPhone SE est disponible à partir de 529 euros

Quelques taxes pour la France, et l'iPhone SE est disponible à partir de 529 euros dans sa version 64 Go ! Il est également possible de craquer pour les versions 128 et 256 Go si vous avez besoin de stocker davantage de fichiers.