French Days Apple : AirPods, iPhone... Derniers bons plans !

FRENCH DAYS APPLE. C'est la dernière ligne droite des French Days d'automne 2021 ! Encore faut-il trouver les meilleures offres. Cela tombe bien, la rédaction a sélectionné pour vous les meilleurs bons plans sur les iPhone, les AirPods, iPad et autres best-sellers d'Apple.

[Mis à jour le 27 septembre 2021 à 15h01] Dernières heures pour profiter des French Days d'automne 2021 ! C'est l'occasion de faire de belles économies sur de produits high-tech dont les modèles phares d'Apple. Inutile pour cela d'accéder à l'Apple Store. La marque à la pomme ne participe pas officiellement aux French Days sur son site en ligne mais les revendeurs tricolores font la part belle aux iPhone, Mac mais aussi aux incontournables AirPods proposés à prix réduits.

La sortie toute récente de l'iPhone 13 va en effet comme de coutume avoir un impact sur les tarifs des modèles précédents. iPhone 12 mais surtout iPhone 11 et SE seront donc à scruter de près durant ces French Days. Il en est de même pour les iPad dont la toute nouvelle version, l'iPad 9, vient d'être dévoilée lors de la dernière Keynote de mi-septembre. Enfin, les AirPods toujours très prisés, font parfois office de produits d'appels avec une guerre des prix chez les revendeurs dont il peut être intéressant de profiter lors de ces French Days. Les Airpods 2 et AirPods Pro s'affichaient ainsi déjà prix réduit dès les premières heures de l'opération ! Voici notre sélection.

Les promos des French Days ne seraient pas complètes si elles ne comportaient pas quelques prix barrés sur les célèbres écouteurs d'Apple. Les AirPods 2 et AirPods Pro sont souvent en promotion durant ces quelques jours. Au printemps dernier, on les trouvait respectivement au prix de 128 euros au lieu de 179 euros, et de 199 euros au lieu de 279 euros sur le site de la Fnac. Ce vendredi 24 septembre, premier jour des French Days 2021 d'automne, ne déroge pas à la règle avec de premières promos dénichées par la rédaction, notamment sur les AirPods Pro ! Pour rappel, la version Pro des AirPods dispose notamment d'une technologie réducteur de bruit, ainsi que d'un socle de recharge.

Les AirPods 2 ne sont pas en reste puisqu'on trouve également de jolis rabais sur les écouteurs Bluetooth stars d'Apple, notamment chez CDiscount !

Enfin, on trouve de premiers rabais sur la version AirPods Max, le fameux nouveau casque Bluetooth à réduction de bruit !

Au printemps dernier, la rédaction avait notamment déniché des iPhone 12 à 738 euros durant ces French Days mais aussi des iPhone 11 à moins de 700 euros. L'iPhone 12 dispose de la puce A14 Bionic, une des plus puissantes puces actuellement sur le marché, d'un écran OLED Super Retina XDR avec la technologie Ceramic Shield qui le protège contre les chocs, d'une compatibilité avec les réseaux 5G, et d'un double appareil photo avec ultra grand-angle et grand-angle de 12 Mpx. On trouve de premiers rabais ce vendredi à l'occasion du lancement de ces French Days 2021 d'automne.

L'iPhone 11 dispose toujours de caractéristiques intéressantes pour un smartphone sorti en 2019. Il est notamment équipé de la puce A13 Bionic d'Apple capable de supporter efficacement toutes vos applications et jeux sur la journée. Son appareil photo est également de qualité avec ses deux capteurs grand-angle et ultra grand-angle de 12 Mpx. Son écran Liquid Retina HD de 6,1" est, quant à lui, idéal pour profiter pleinement de vos contenus avec une superbe qualité d'image.

Si vous êtes plutôt à la recherche d'une tablette Apple, sachez que l'arrivée du tout dernier iPad 9 présenté à la Keynote de septembre 2021 pourrait permettre de profiter de jolis rabais sur les versions précédentes. Les modèles présentés en promo lors des derniers French Days disposaient de 128 Go d'espace de stockage et d'une compatibilité avec les réseaux WiFi uniquement. Il est cependant toujours possible de trouver d'autres modèles notamment capables de se connecter aux réseaux 3G/4G, mais les promotions ne seront sans doute pas les mêmes.

Et pour les Mac ? Ne vous inquiétez pas, ces derniers disposent également généralement de belles baisses de prix à l'occasion des French Days. La rédaction a notamment repéré des offres intéressantes sur le Macbook Pro 2019 avec 512 Go de stockage.

Les French Days sont une belle occasion pour craquer et réaliser de belles économies. Pour cela, n'hésitez pas à retrouver notre sélection des meilleures offres de l'opération. Qu'il s'agisse de Boulanger, Cdiscount, Fnac, Darty, Amazon ou La Redoute... Ils sont tous dans notre sélection spéciale French Days !