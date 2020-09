French Days trottinette électrique : la GoRide 80 Pro à 199,99 euros !

Le marchand Cdiscount propose à nouveau une grosse réduction sur la trottinette électrique 80 Pro Night Edition de la marque française GoRide. Une vraie bonne affaire !

Nouveau bon plan sur une trottinette électrique qui fait partie des références du marché. A l'occasion de ces French Days d'automne, la 80 Pro Night Edition, de la marque française GoRide s'affiche à nouveau au prix cassé 199,99 euros soit 149 euros de réduction chez Cdiscount ! La trottinette électrique est dotée d'un moteur de capable de la propulser avec son passager à la vitesse maximale de 25 km/h. Elle peut parcourir jusqu'à environ 25 km avec sa batterie. L'un de ses atouts séduction, c'est qu'elle est équipée de pneus increvables et c'est important pour un tel véhicule. Car en plus d'être parfois compliquées à remplacer, les chambres à air de ce format ne sont pas toujours faciles à trouver. La trottinette dispose également de suspensions efficaces pour circuler sans " douleur " sur les pavés et les bords de route bien souvent dégradés. Son freinage est puissant et ses alertes visuelles très visibles.

Go Ride 80pro Night Edition - Trottinette Electrique 8 - 350 W - 6.6ah - Larges Roues Increvables - Double Suspension - Bequille Cdiscount 199,99 € Voir

Fnac 374,00 € Voir

Un équipement top pour un tarif mini

A ce tarif, il est rare de disposer d'un afficheur délivrant à la fois le niveau de batterie, la distance parcourue, ainsi que la vitesse. Pour rouler la nuit, la 80 Pro dispose également d'un puissant phare avant. Il faut savoir qu'une fois déballée, la trottinette est immédiatement prête à l'emploi, une fois dépliée. Repliée, avec ses 11,5 Kg, elle est discrète et avec ses poignées rabattables, elle occupe très peu de place. Côté conduite, la 80 Pro dispose de trois modes. Le premier permet d'économiser la batterie en limitant la vitesse à 18 km/h, le second cherche un compromis entre une vitesse plus élevée (20 Km/h) et une distance acceptable. Enfin, le dernier mode délivre toute la puissance de la trottinette au détriment de son autonomie. Au final, a ce tarif, et ce niveau d'équipement, il est difficile de faire mieux en ce moment.

Pour rappel, les French Days 2020 ont débuté ce vendredi 25 septembre. De nombreux sites de vente en ligne participent à cette opération à grand coups de rabais. High-tech, téléphonie, jeux vidéo mais aussi électroménager, équipement de la maison ou du jardin sont concernés. Vous pouvez retrouver la sélection de la rédaction actualisée en direct en cliquant sur la photo ci-dessus.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

*Certains liens proposés dans cet article sont des liens d'affiliation qui renvoient vers des sites marchands, ce qui permet à Linternaute.com d'être rémunéré en cas d'achat. Notre sélection de bons plans est cependant réalisée en totale indépendance. Attention : les prix mentionnés dans cet article sont susceptibles d'évoluer.