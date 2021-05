Bon plan appareil photo : le Nikon D500 et le Mark III en promotion

BON PLAN APPAREIL PHOTO. Plusieurs références d'appareils photo de qualité sont actuellement en promotion chez Rakuten et Boulanger. L'occasion idéale de faire des économies si vous souhaitez vous lancer dans le monde de la photographie, ou que vous désirez changer d'appareil.

Si vous êtes actuellement à la recherche d'un appareil photo pour vous lancer, plusieurs modèles sont régulièrement en promotion chez certains sites revendeurs. L'occasion idéale pour y dénicher de bonnes références comme le Olympus E-M5 Mark III ou le Canon D500 qui sont en baisse de prix ce mercredi sur plusieurs sites. Ces derniers peuvent s'accompagner d'objectifs ou simplement être proposés en boitier nu selon vos besoins.

200 euros d'économie sur le Mark III noir

S'il n'est pas particulièrement rare de voir des promotions sur de beaux modèles d'appareils photo, cela peut constituer de belles économies. C'est actuellement le cas sur l'appareil photo hybride Olympus E-M5 Mark III, livré avec un objectif très léger 14-42mm. Habituellement disponible au tarif de 1399 euros, le MARK III est actuellement en promotion chez Boulanger et Rakuten.

Olympus E-M5 Mark III Noir + 14-42 mm Noir Boulanger 1399,00 € 1199,00 € Voir

Amazon 1369,00 € Voir

Fnac 1398,90 € Voir

Materiel.net 1399,94 € Voir

LDLC.com 1399,94 € Voir

Appareil photo Hybride Olympus E-M5 Mark III Noir + 14-42mm EZ Noir 1199 euros VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Cet appareil, relativement bien noté lors de sa sortie, affiche de belles caractéristiques qui en font une référence solide parmi les produits milieu de gamme :

20,4 Mpx et support vidéo 4K DCI (UltraHD)

Mise au point 121 points

Capteur micro 4/3

Boitier tropicalisé pour vos séances en terrain humide

Une stabilisation efficace

Viseur électronique

Le Nikon D500 seul à moins de 1200 euros

Véritable star lors de sa sortie il y a quelques années, le D500 reste aujourd'hui un appareil photo de qualité. Ce reflex professionnel continue de faire bien des heureux de par sa qualité d'image, son écran tactile et son viseur optique. Parmi ses différentes caractéristiques, on retiendra notamment sa réactivité qui permet de capturer jusqu'à 10 vues par seconde en mode de suivi AE/AF ou levée du miroir. Vous serez ainsi assurés de ne pas manquer vos clichés, même avec un sujet très agité. Le Nikon D500 dispose également d'une bonne prise en main que vous shootiez à l'horizontale ou verticale. Habituellement disponible à 1499 euros, le Nikon D500 est actuellement en promotion sur plusieurs sites revendeurs.

Reflex Nikon D500 Boîtier Nu Noir Fnac 1698,90 € 1379,00 € Voir

Amazon 1649,99 € Voir

Nikon D500 Boîtier nu 1195 euros VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez que ces prix peuvent être amenés à évoluer rapidement en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. C'est d'autant plus le cas si une campagne de promotion spéciale est en cours sur les sites concernés. Tâchez donc de rester à l'affût et de ne pas trop traîner si vous voulez réaliser de belles affaires.