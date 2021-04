Bon plan appareil photo : le pack Hybride Panasonic Lumix G9 + objectifs en promotion

BON PLAN APPAREIL PHOTO. Si vous êtes actuellement à la recherche d'un appareil photo de qualité pour vous lancer ou vous équiper, la Fnac propose actuellement un joli rabais sur un pack comprenant le Panasonic Lumix G9, deux objectifs, et même une sacoche pour transporter le tout.

Les ventes flash Fnac ont débuté et elles apportent avec elles de belles promotions. Ces offres concernent de nombreuses références et rayons à l'instar des appareils photo dont plusieurs produits sont actuellement en baisse de prix. Que vous soyez photographe débutant, confirmé, ou que vous souhaitez vous lancer, c'est peut-être le meilleur moment de ce début d'année pour s'équiper avec plusieurs belles références d'appareils photo. En plus des promotions déjà en cours sur le site de la Fnac, d'autres offres sont également cumulables, et la livraison est offerte (dès 25 euros d'achat).

Un pack essentiel à -400 euros

Parmi les offres phares des ventes flash proposées par la Fnac, on retrouve un joli pack dédié aux amoureux de la photo qui est actuellement en promotion à 1299 euros. Ce dernier est constitué :

De l'appareil Panasonic Lumix G9 doté d'une résolution de 21,77 Millions pixels. Il dispose également d'une sensibilité ISO : Auto ou Intelligent ISO / 100 (Etendu) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 et pouvant aller jusqu'à ISO 12800 en vidéo. Le Panasonic Lumix G9 est compatible avec la technologie Bluetooth et Wi-Fi.

D'un objectif photo 14-140mm f/3,5-5,6.

D'un objectif photo 25mm f/1.7.

Pack Hybride Panasonic Lumix G9 + Objectif 14-140mm f/3,5-5,6 + Objectif 25mm f/1.7 + Sac Peak Design Everyday Sling 10L

Un pack très intéressant, surtout lorsque l'on sait que l'achat seul de ces objectifs dépasse généralement les 800-900 euros. Cela vous fait déjà de belles économies sur un appareil photo de qualité très bien noté par la presse spécialisé. On relèvera particulièrement son viseur Oled de 3,68 Mpts, sa capacité Rafale jusqu'à 10 images par seconde en mécanique et 60 images par seconde en électronique. Côté vidéo, le Panasonic Lumix G9 se défend également avec sa possibilité de filmer en qualité 4K/UHD en 60p, 30p, 25p ou 24p. Habituellement proposé à 1699 euros, son prix actuel chute à 1299 euros le temps des ventes flash Fnac (dans la limite des stocks disponibles).

120 euros crédités sur votre carte Fnac avec le code "FNAC10"

Mais ce n'est pas la seule offre disponible sur ce pack ! Jusqu'au 30 avril inclus, vous bénéficiez également de 10 euros crédités sur votre carte Fnac tous les 100 euros dépensés. Un total donc de 120 euros disponibles sur votre carte pour l'achat du pack Pack Hybride Panasonic Lumix G9 + Objectif 14-140mm f/3,5-5,6 + Objectif 25mm f/1.7 + Sac Peak Design Everyday Sling. Pour cela, ajoutez le pack à votre panier et rentrez le code promo "FNAC10". Ces euros cumulés sont valables pendant 3 mois après leur obtention.