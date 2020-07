Bon plan soldes appareil photo : un pack avec le Canon EOS 80D à seulement 899 euros

APPAREIL PHOTO EN SOLDES - Fleuron de la gamme reflex expert grand-public depuis des années, l'EOS 80D de Canon est proposé à moins de 900 euros dans un pack incluant un objectif 18-135mm, une carte mémoire 16 Go et une sacoche.

Les soldes ont débuté le mercredi 15 juillet et les premiers bons plans sont déjà là. Premier exemple avec une offre sur un appareil photo Reflex Canon. Pour vous donner une idée de la bonne affaire proposée par la FNAC, l'objectif EF-S 18-135 f/3,5-5,6 IS compatible avec le Canon EOS 80D, coûte environ 400 euros. Là, il est inclus dans ce pack avec une carte 16 Go pour tirer le meilleur de l'appareil, l'un des meilleurs reflex numériques grand public du marché. L'ensemble est proposé à 899 euros, soit une économie de 300 euros !

A ce tarif, on profite d'un boitier reflex doté d'un capteur CMOS APS-C de 24 millions de pixels, d'un autofocus amélioré. Sur ce dernier point, l'EOS 80D a la particularité d'exploiter son capteur pour réaliser l'opération. Le tout avec du Wi-Fi, et également une prise casque ainsi qu'un écran orientable. Pratique, il permet de cadrer dans n'importe quelle position sans être collé au viseur. La connectique est complète avec de l'USB, du HDMI et une prise micro.

Une prise en main immédiate

Côté vidéo, on peut filmer en 1920 x 1080 pixels, soit en Full-HD avec 60 images par seconde. Pour ne rien gâcher, Canon a ajouté quelques filtres pour embellir les séquences, dont un qui ajoute des bandes noires pour délivrer un effet cinéma. Pour tenue en main, rien à redire. Canon ne change pas un design qui marche, et l'ergonomie reste la même depuis toujours. Comme sur les modèles précédents on peut prendre ses premiers clichés de manière très intuitive. Le tout renforcé par des menus simples et rapides d'accès. Voilà pourquoi, même trois ans après sa sortie, il reste une référence du genre. Au final, seuls les vidéastes en quête de 4K pourraient s'en détourner pour opter un modèle plus récent, mais aussi… plus cher.