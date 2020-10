Bon plan Prime Day TV : jusqu'à 35% de réduction sur trois TV LG Oled !

Pour les Prime Days, Amazon propose jusqu'à 35% de réductions sur trois modèles emblématiques de téléviseurs de la marque LG. Il s'agit des CX6 de 55 et 65 pouces, ainsi que le très fin GX6 de 55 pouces. Tous sont dotés de dalles OLED réputées pour leur qualité.

Durant ces Prime Days, les affaires sont séduisantes si l'on souhaite s'équiper d'un téléviseur haut de gamme. Du côté de LG, ce n'est pas un, mais trois TV très haut de gamme qui sont proposées avec des réductions allant jusqu'à 35%. Les téléviseurs de 55 pouces CX6 et GX6, ainsi que le modèle de 65 pouces de la gamme CX6 disposent tous de la technologie de dalle OLED. Elle apporte une qualité d'image exceptionnelle avec des noir parfaits et des contrastes renforcés et des couleurs chatoyantes.

Le mix de ces différents éléments confère plus de réalisme et de tonus aux images et ce quel que soit l'environnement lumineux. De même, LG qui est leader en matière de dalles Oled est réputé pour délivrer des angles de vision larges sans dégradation. Le véritable nom de la gamme des modèles disponibles en promotion sur Amazon se prononce en réalité C10 ou G10. Outre la dalle OLED de 55 ou 65 pouces, les téléviseurs de ce millésime intègrent un nouveau processeur d'image et la compatibilité AMD FreeSync. Le BX6 gagne 300 euros pour passer de 1599 euros, prix habituellement affiché, à 1269 euros, soit 21% de réduction !

LG - Televiseurs oled LG OLED 55 BX 6 LB - OLED 55 BX 6 LB 1599,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Des applications et du contrôle vocal

LG TV OLED OLED65CX6 3409,52 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La réduction est encore plus importante sur le modèle CX6 4K 164 cm qui passe sous la barre des 2000 euros contre près de 3500 euros habituellement, soit -35% ! Les CX6 et GX6 sont équivalents en qualité d'affichage. La différence, c'est le système de son ayant plus de coffre sur le GX6 et un design également plus fin et élégant. Le GX6 profite aussi d'une petite promo (-7%). Côté smartTV on retrouve l'interface habituelle webOS de LG. Les applications LG pour les services de SVOD du moment que sont Netflix, Amazon et Disney Plus sont compatibles avec le Dolby Vision et le Dolby Atmos. La télécommande reste un modèle du genre pour faciliter la navigation. Pour contrôler à la voix le téléviseur ou bien les accessoires connectés au réseau domestique, elle intègre aussi l'Assistant Google ou Alexa d'Amazon en pressant sur un bouton. Côté connectique les téléviseurs sont bien fournis avec un mélange de prises modernes (HDMI, HDMI 2.1, HDCP 2.2) et plus anciennes (vidéo/audio composite).