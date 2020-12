Bon plan Samsung Noël : le Galaxy A51 sous les 300 euros !

Le smartphone Samsung Galaxy SA51 est actuellement en promotion chez Cdiscount. Il est proposé à 299 euros. Ce bon plan tombe à pic pour s'inviter sur bien des listes de Noël.

Les smartphones de la collection A de Samsung intègrent des technologies de dernière génération tout en conservant des prix abordables. Le Samsung Galaxy A51 proposé en ce moment à 299 euros sur le site Cdiscount en est un parfait exemple. Avec son écran Super Amoled de 6,5 pouces et sa mémoire vive de 4 Go (stockage de 128 Go), il offre un excellent confort visuel et une réactivité optimale. À noter que ce smartphone est également présenté par la Fnac à 329 euros au lieu de 379 euros, soit une remise de 50 euros.

Samsung Galaxy A51 Noir Amazon 315,83 € 269,99 € Voir

Cdiscount 400,95 € 279,98 € Voir

Electro Dépôt 289,98 € Voir

Darty 379,00 € 329,00 € Voir

Boulanger 379,00 € 329,00 € Voir

Promo sur le Galaxy A51 de Samsung : la qualité au rendez-vous

Le Samsung Galaxy A51 fait régulièrement l'objet de réductions. Ces promotions sont l'occasion de s'offrir un smartphone au design moderne et élégant. Il est doté de 4 capteurs arrière de 48, 12, 5 (macro) et 5 (portrait) mégapixels ainsi que d'une caméra frontale de 32 mégapixels. Chaque cliché et vidéo HD sont ainsi une réussite. Affiché à 299 euros chez Cdiscount et à 329 euros au lieu de 379 euros sur le site de la Fnac, le Samsung Galaxy A51 est un concentré de technologie faisant régulièrement l'objet de bons plans à ne pas rater à l'approche de ces fêtes de fin d'année.