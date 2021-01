Bon plan soldes TV : une TV 4K Samsung avec 100 euros de réduction

Les Smart TV font l'objet de belles remises en cette période de soldes 2021. C'est le cas de la TV Samsung UE49RU7372 actuellement proposée par Cdiscount à 449,99 euros au lieu de 549,99 euros. Soit une réduction de 100 euros qu'il va falloir saisir rapidement.

Samsung touche différents secteurs de la high-tech. Téléphonie mobile, montres connectées, micro-ondes… Chaque univers de la marque coréenne est reconnu pour la fiabilité et les performances de ses produits. Ses Smart TV ne font pas exception grâce à leur qualité d'image. À l'occasion des soldes 2021, pourquoi ne pas en profiter pour vous offrir un modèle de la marque coréenne comme le modèle UE49RU7372 proposé à 449,99 euros au lieu de 549,99 euros ? C'est le bon plan CDiscount du moment.

SAMSUNG UE49RU7372 TV LED 4K UHD 123 cm (49-) - Ecran Incurvé - SMART TV - 3 x HDMI - 2 x USB - Classe énergétique A Cdiscount 449,99 € Voir

Amazon 827,99 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'UE49RU7372 dispose d'un écran de 49". Celui-ci fait profiter d'une diagonale généreuse (123 cm) et d'une résolution 4K UHD. Avec son profil incurvé et sa technologie HDR10+, les spectateurs pourront percevoir chaque détail de l'image. Cette Smart TV intègre également trois ports HDMI, de deux ports USB et une haute connectivité. Compatible avec l'Alexa d'Amazon, l'Assistant Google et l'Airplay 2 d'Apple, cette télévision intelligente offre un accès rapide à une multitudes de services. Affiché à 449,99 euros au lieu de 549,99 euros sur le site de Cdiscount, la TV Samsung UE49RU7372 est un concentré de technologie qui fait l'objet d'un bon plan à ne pas rater à l'occasion des soldes 2021 !