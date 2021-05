Bon plan trottinette : la Xiaomi Mi 1S en promo

BON PLAN TROTTINETTE. A l'approche des beaux jours à venir, nombreux sont ceux à vouloir s'équiper avec une trottinette électrique. Ce moyen de locomotion, très en vogue désormais, dispose parfois de belles promotions qui peuvent en intéresser plus d'un, comme c'est le cas en ce moment avec la trottinette Xiaomi Mi 1S.

Il n'a fallu que quelques années à Xiaomi pour se faire une place au sein du marché des trottinettes électriques. La marque propose désormais plusieurs références, selon vos goûts et besoins, et se permet également de disposer parfois de promotions plutôt intéressantes. C'est actuellement le cas sur la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 1S qui est en promotion sur le site de la Fnac ce mercredi.

Une trottinette électrique de milieu de gamme

Parmi les différentes trottinettes électriques proposées par le fabricant Xiaomi, la Mi Electric Scooter 1S se positionne comme un produit de milieu de gamme qui fait le job. Elle dispose d'un plateau relativement grand qui conviendra à tout type de morphologie. Elle arbore un design assez convenu, mais qui lui garantit une prise en main agréable et ferme avec ses matériaux alliant plastique et aluminium. Sa potence peut également être repliée afin de porter la trottinette si vous devez prendre les transports en commun ou la ranger dans un coin. Habituellement disponible à plus de 400 euros, la Xiaomi Mi Electric Scooter 1S est actuellement en baisse de prix chez plusieurs revendeurs. Il est même possible de la trouver moins cher de temps à autre sur ces mêmes sites via les vendeurs partenaires.

XIAOMI MI ELECTRIC SCOOTER 1S EU Cdiscount 359,00 € Voir

Darty 369,99 € Voir

Fnac 386,10 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez que ces prix sont amenés à évoluer rapidement en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Il n'est pas impossible qu'un tarif actuellement en cours ne soit plus d'actualité d'ici quelques heures. Les trottinettes électriques sont particulièrement prisées lors d'opérations spéciales comme le Black Friday ou les French Days. Tâchez donc de rester à l'affût si vous recherchez une belle affaire.