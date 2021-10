Panne Facebook, WhatsApp, Instagram : le géant est down, quand le service sera-t-il rétabli ?

FACEBOOK. Le site de Facebook mais aussi les applis Messenger, Instagram ou Whatsapp sont inaccessibles ce lundi 4 octobre. Survenu dès 17h, le problème n'est toujours pas résolu et proviendrait du serveur. Facebook cherche actuellement à trouver une solution.

[Mis à jour le 4 octobre 2021 à 20h34] Mais que se passe-t-il chez les géants du web ce lundi 4 octobre ? Vous avez sûrement remarqué que vos réseaux sociaux ramaient et que les messageries instantanées ne fonctionnaient plus du tout. En réalité, il s'agit d'une panne mondiale géante qui touche les sites du groupe Facebook depuis 17h ce lundi 4 octobre. Le site Facebook (ainsi que son appli) est victime d'une panne qui rend toujours la plateforme inaccessible ce lundi dans la soirée. Le message "Impossible de trouver l'adresse IP du serveur de facebook.com" s'affiche ainsi à l'écran des utilisateurs. Inutile donc de réinitialiser votre connexion Internet ou de rallumer votre smartphone, le problème est mondial avec un site Facebook devenu "down".

La panne touche aussi Instagram et Whatsapp. Les autres sites, applis et plateforme du groupe Facebook sont également en rade. Messenger, l'appli de message reliée à Facebook mais aussi le service de messagerie Whatsapp sont touchés. L'appli Instagram, rachetée par Facebook il y'a quelques années, fait également partie des services en panne. Toutefois, aucun message d'erreur ne s'affiche sur ces réseaux, ce qui a dû demander de longues minutes de patience à de nombreux internautes !

Plusieurs médias américains, comme Bloomberg qui cite un porte-parole de la société, rapportent que certains services internes utilisés par les employés de Facebook, notamment l'outil Workplace utilisé pour la communication entre les équipes, sont également hors service.

"Nous nous efforçons de rétablir la situation aussi rapidement que possible et nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément", a tweeté l'entreprise, peu après 18 heures.

Were aware that some people are having trouble accessing our apps and products. Were working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

La panne actuelle est mondiale, elle touche de nombreux pays occidentaux, dont la France, et particulièrement ceux dans lesquels ces services sont les plus utilisés. Si l'on se fie aux données du site Downdetector qui recense les pannes touchant les services Internet mais aussi les fournisseurs d'accès, la panne a débuté ce lundi 4 octobre peu après 17h heure française et était toujours en cours à 21h. Ce n'est pas la première fois cette année que les sites du groupe Facebook sont touchés par des pannes, un problème similaire avait eu lieu le 25 mars 2021 dans la matinée. Plus tôt dans l'année, une panne avait eu lieu le 19 mars 2021, rendant les connexions aux sites impossibles durant près d'une heure.

L'origine de la panne de Facebook reste encore mystérieuse. Si Facebook n'a pas donné d'explications officielles sur l'origine de la panne, plusieurs experts évoquent un bug interne du système de routage. D'après Numerama, le problème pourrait en effet provenir du serveur, nommé DNS. Domain Name System (système de noms de domaine, en français) permet de lier votre adresse IP et un site web.

Différents messages peuvent s'afficher quand vous cherchez à vous connecter au site de Facebook ce lundi. "Ce site est inaccessible" mais surtout "impossible de trouver l'adresse du serveur" peuvent s'afficher sur la page du moteur de recherche, à côté de l'adresse de Facebook. La première réaction officielle est venue d'Andy Stone, porte-parole du groupe, qui a dû se résoudre à utiliser le concurrent Twitter pour communiquer ! "Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons à un retour à la normale le plus rapidement possible et nous présentons nos excuses pour ce désagrément", a-t-il-tweeté peu après 17H, heure française. Un message repris mot pour mot sur le compte Twitter officiel (cf. ci-dessus).

Capture du message affiché à l'adresse https://fr-fr.facebook.com/ ce lundi à 21h. © Capture

La panne mondiale qui touche Facebook a débuté en fin d'après-midi, autour de 17 heures, heure française. Le site Downdetector détecte de nombreux problèmes à partir de cette heure-là ce lundi 4 octobre avec un pic à partir de 17h20. Même chose pour les sites Instagram, Whatsapp ou Messenger. Difficile en tout cas de prévoir la durée de la panne qui était toujours en cours ce lundi à 21 heures, la communication de Facebook sur le sujet étant inexistante.

Habituellement, les pannes de Facebook sont rapidement réglées, mais celle-ci semble particulièrement importante, impactant le service depuis environ 4 heures. En mars dernier, un bug généralisé avait aussi mis les utilisateurs en attente pendant de longues minutes, mais il avait toutefois duré moins d'une heure avant un retour progressif à la normale des sites Facebook mais aussi Instagram et Whatsapp.

Non, le Domain Name System (DNS) du site Facebook et de ses petits cousins étant en cause, et donc le système de routage de ces sites, tout accès est tout simplement impossible pour les internautes. Il s'agit d'un problème interne qu'il n'est pas possible aujourd'hui de contourner. Il est ainsi impossible de visualiser le fil d'actualités de Facebook mais aussi d'envoyer ou recevoir des messages via Messenger ou Whatsapp. Le problème est en outre mondial et touche de nombreux pays. La France est donc touchée mais les Etats-Unis également. Il n'est toutefois pas impossible que le rétablissement des services soit progressif et implique un mode dégradé durant les premières minutes de retour des sites.

Instagram est une application lancée en 2010 et rachetée en 2012 par Facebook. Depuis, les ponts entre les deux sites ont été nombreux à l'image des stories qu'il est possible de partager sur les deux sites. Problème : quand une panne survient, elle peut donc toucher les deux services. C'est effectivement le cas ce lundi 4 octobre. La panne mondiale constatée ce lundi soir touche donc autant le site Facebook et son appli mobile que l'appli Instagram. Inutile de rallumer votre smartphone ou de télécharger à nouveau l'appli Instagram. D'après le site Downdetector, entre 17 et 18 heures, près de 100 000 rapports d'erreurs ont été envoyés par des internautes n'arrivant pas à se connecter.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Whatsapp est un service de messagerie instantanée utilisée par des millions d'internautes. Très utile sur smartphone, elle permet d'accéder à des conversations de groupe, par message écrit ou en visio. L'application créée en 2009 a été rachetée par Facebook en 2014 et, comme Instagram, les ponts ont été nombreux avec Facebook, au prix de nombreuses critiques sur la sécurité et l'utilisation des données personnelles, la dernière en date au printemps 2021 quand les utilisateurs de Whatsapp ont été notifiés de la modification des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de l'appli. Whatsapp et Facebook étant liés, la panne ce 4 octobre touche effectivement les deux services.