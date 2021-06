Bon plan Fnac : retour de la promotion sur les cartes cadeaux

BON PLAN FNAC. "Dépensez 50 euros, repartez avec 60 euros", telle est l'offre promotionnelle régulièrement plébiscitée de la Fnac et de retour exclusivement ce mardi 15 juin.

L'opération spéciale "carte cadeau jackpot" de la Fnac est de retour ce mardi 15 juin ! Jusqu'à ce soir 21h, il est possible d'obtenir des cartes cadeaux d'une valeur de 60 et 150 euros pour un prix plus bas que celui affiché ! Une occasion parfaite pour faire des économies sur un futur achat.

Les cartes cadeau Fnac en promotion

L'offre Jackpot carte cadeau Fnac peut sembler assez compliquée sur le papier. Il s'agit d'une offre promotionnelle qui revient régulièrement sur le site pendant une durée très limitée. Elle se déroule ainsi :

Les cartes cadeaux achetées à 50 euros vous permettent de dépenser jusqu'à 60 euros.

Les cartes cadeaux achetées 130 euros vous permettent de dépenser jusqu'à 150 euros.

Cette offre spéciale est limitée à une seule commande de cartes Cadeaux JackPot par compte client, avec au maximum 2 cartes de chaque montant dans votre panier.

Ces cartes cadeau Fnac spéciales sont utilisables jusqu'au lundi 31 juillet 2021 inclus, en une ou plusieurs fois dans les magasins Fnac, Darty, sur fnac.com, en France métropolitaine. Un outil idéal pour pouvoir profiter des produits qui vous intéressent en réalisant quelques économies. Notez que la promo sur les cartes cadeaux est disponible uniquement ce mardi 15 juin de 10h à 21h00 (ou avant si stocks épuisés). Les cartes cadeau Fnac sont utilisables sur l'ensemble des rayons du site à l'exception des abonnements presse, tirages photo et sur la Marketplace.