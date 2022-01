Soldes AirPods : toutes les promotions disponibles

SOLDES AIRPODS. Régulièrement concernés par des promotions, les différents AirPods peuvent toujours se trouver avec quelques baisses de prix bienvenues pour les soldes d'hiver.

Parmi les produits souvent recherchés pendant les soldes d'hiver, on retrouve notamment les fameux AirPods. Ces écouteur sans fil crées par Apple sont désormais une référence dans leur domaine, et continuent de s'arracher en magasin. Si vous désirez vous aussi mettre la main sur les AirPods lors des soldes d'hiver 2022, suivez le guide pour retrouver les meilleurs prix actuellement disponibles sur les différentes versions de ces appareils.

Soldes d'hiver 2022 sur les AirPods 2

Les AirPods de 2e génération sont toujours disponibles et en promotion. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une baisse liée aux soldes d'hiver 2022, ces remises permettent toujours de bénéficier d'excellents écouteurs sans fil tout en réalisant des économies. Notez que les AirPods sont également utilisables avec un appareil Android, vous y perdrez juste quelques fonctionnalités comme l'assistant Apple Siri.

Apple AirPods 2 - MV7N2ZM/A Amazon 149,00 € 133,00 € Voir

Rakuten 136,00 € Voir

Electro Dépôt 139,00 € Voir

Rue du Commerce 142,37 € Voir

Fnac 148,50 € Voir

Cdiscount 149,00 € Voir

Boulanger 149,00 € Voir

La Redoute 169,28 € Voir

Soldes d'hiver 2022 sur les AirPods 3

Les AirPods de 3e génération sont assez récents et non concernés par les soldes d'hiver. Ces derniers sont sortis en fin d'année 2021 et disposent d'une meilleure autonomie et d'un audio spatial intégré lorsque utilisés avec un appareil Apple. Les AirPods 3 sont parfois en petite promotion sur différents sites spécialisés.

Ecouteurs Apple AirPods 3 Cdiscount 129,99 € Voir

Rakuten 185,99 € Voir

Fnac 198,98 € Voir

Amazon 199,00 € Voir

Materiel.net 199,00 € Voir

LDLC.com 199,00 € Voir

La Redoute 199,00 € Voir

Boulanger 199,99 € 199,00 € Voir

Soldes d'hiver 2022 sur les AirPods Pro

Envie de nouveaux écouteurs pour les soldes d'hiver ? Bien qu'ils commencent à pâlir de leur propre concurrence avec les AirPods 3, les AirPods Pro restent une valeur sûre que l'on peut retrouver souvent en promotion, même pendant les soldes d'hiver. Habituellement disponibles aux alentours de 250 euros, il est parfois possible de les trouver avec de belles baisses de prix.

Ecouteurs AirPods Pro Rakuten 225,89 € Voir

Boulanger 259,99 € Voir

La Redoute 300,99 € Voir

Soldes d'hiver sur les AirPods Max

Les soldes d'hiver permettent de réaliser toutes sortes d'économies. Bien que ces dernières n'impacte pas directement les AirPods Max, ces derniers sont régulièrement disponibles en promotion. Cela permet d'alléger un peu le coût de ce casque qui représente tout le savoir faire d'Apple en matière de son.

Apple AirPods Max Gris Cdiscount 451,49 € Voir

Rakuten 499,00 € Voir

Rue du Commerce 513,25 € Voir

La Redoute 567,40 € Voir

Amazon 629,00 € 578,99 € Voir

Fnac 578,93 € Voir

Boulanger 629,09 € 578,99 € Voir

Materiel.net 629,95 € Voir

LDLC.com 629,95 € Voir

Les soldes d'hiver 2022 se déroulent actuellement dans une majorité de départements. Elles se tiennent du mercredi 12 janvier au mardi 8 février. N'hésitez pas à suivre les différentes promotions actuellement proposées par les différentes enseignes spécialisées ainsi que de consulter notre article dédié aux meilleures baisses de prix disponibles pour les soldes d'hiver.