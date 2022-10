Panne Instagram : un étrange bug vous prive de votre compte, que faire ?

PANNE INSTAGRAM. Un bug touche de nombreux utilisateurs sur le réseau social Instagram. Un message d'erreur s'affiche pour nombre d'entre eux. Voici ce que l'on sait de ce bug Instagram.

[Mise à jour le 31 octobre à 16h41] Incompréhension chez les utilisateurs d'Instagram. Nombre d'entre eux ont eu la mauvaise surprise de voir leur compte être suspendu par l'administration du réseau social, sans aucune raison apparente. Les messages d'étonnement se multiplient ce lundi 31 octobre 2022, entre désarroi d'un accès empêché à l'application et inquiétudes de détenteurs de comptes particulièrement suivis s'inquiétant de voir leur nombre d'abonnés diminuer. "Nous sommes conscients que certains d'entre vous rencontrent des problèmes pour accéder à leur compte Instagram. Nous étudions la situation et nous nous excusons pour la gêne occasionnée", a réagi la direction du réseau social.

Le bug d'Instagram est mondial

Le site Down Detector qui référence les pannes du web, fait également état de nombreux signalements des utilisateurs. Si la France est touchée, on trouve également des utilisateurs européens et américains se plaignant de ce bug qui ne touche pas tous les utilisateurs, sur ordinateur comme sur l'application mobile Android et iOs pour iPhone. Aucune solution n'est pour l'heure apportée si ce n'est qu'Instagram ayant reconnu un problème en cours, on imagine le groupe américain tout faire pour le résoudre rapidement... Patience donc !

Ce bug touche un site du groupe Meta, quelques jours après une panne mondiale d'un autre service du groupe, la messagerie Whatsapp. Meta, qui possède également Facebook, avait reconnu une panne de Whatsapp, devenue inaccessible quelques heures mardi 24 octobre 2022.

Que faire face à la panne d'Instagram ?

Si votre compte est concerné par le bug d'Instagram, il n'y a rien d'autre à faire que... d'attendre. En effet, comme il s'agit d'une panne interne au réseau social, il n'est pas nécessaire de se lancer dans une procédure de réclamation pour récupérer son compte. Juste patienter un peu avant de pouvoir à nouveau regarder une story ou liker des photos.