Une IA a ridiculisé les humains à un jeu d'adresse - ce qu'elle a fait n'avait encore été jamais vu

Un robot contrôlé par une intelligence artificielle a battu le record humain sur le jeu du labyrinthe.

L'intelligence artificielle est en train d'exploser dans tous les domaines. Une crainte mythique est qu'un jour elle surpasse voire remplace l'homme. C'est ce qu'on peut craindre avec la dernière prouesse de "Cyberrunner", un robot qui a battu le record des humains à un jeu d'adresse. Le jeu en question, le labyrinthe, est un jeu de billes mêlant coordination, stratégie et précision. Le principe est simple : guider une bille dans un labyrinthe jonché de pièges. Le plateau, souvent en bois, est rempli d'obstacles et de trous. Pour atteindre l'arrivée, il faut se servir de petites molettes pour incliner le plateau de jeu.

Ce dernier a été motorisé pour être connecté au robot contrôlé par l'intelligence artificielle. CyberRunner a ainsi été équipé de deux bras mécaniques pour les manivelles, d'une caméra pour analyser le parcours et d'un ordinateur comme cerveau pour la partie stratégique. Tel un débutant, CyberRunner a eu le droit à six heures d'entrainement. Evidemment, les premiers essais ont été des échecs. Après ce temps écoulé, le robot s'est lancé dans une véritable partie. Et le résultat est bluffant : CyberRunner n'a mis que 14.48 secondes à emmener la bille jusqu'à l'arrivée.

Il était face à trois humains qui ont eu la même durée d'entrainement, mais qui avaient, une fois le temps écoulé, encore beaucoup de mal à faire progresser leur bille. CyberRunner a même battu le record de performance qui avait été établi sur ce jeu en 2022 par Lars Göran Danielsson. Selon Les Numériques, il était de 15.41 secondes. L'intelligence artificielle a donc mis une avance de 6% au champion du jeu. Le robot a même trouvé des raccourcis que les chercheurs n'avaient pas vus. Toutefois, ceux-ci pouvaient parfois relever d'une certaine forme de triche : les développeurs ont alors décidé d'interdire cette pratique à l'IA pour la mettre sur le même pied d'égalité que les humains.

CyberRunner a une grande capacité d'apprentissage par l'expérience. Une caméra analyse chaque mouvement qui est ensuite absorbé par l'algorithme. Selon les chercheurs dont les propos ont été rapportés par JVTech, le robot "reconnaît quelles stratégies et quels comportements sont les plus prometteurs". L'algorithme de l'IA lui permet de rapidement apprendre de ses erreurs et ainsi d'améliorer progressivement ses essais.

Si l'intelligence artificielle avait déjà gagné sur des jeux de stratégie, c'est la première fois que la victoire a lieu sur un jeu d'adresse avec une partie physique. Les images de cette partie sont vraiment impressionnantes.