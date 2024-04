Ces cartes Pokémon sont très recherchées et peuvent valoir plusieurs milliers d'euros. Foncez dans votre grenier !

De nombreuses cartes Pokémon, plus ou moins rares, sont toujours recherchées par les collectionneurs.

Qui ne connait pas Pokémon ? A moins d'avoir vécu dans une grotte pendant ces trente dernières années, il y a peu de chances pour que vous ignoriez l'existence de l'une des plus grandes licences au monde. Les personnages iconiques tels que Pikachu, Dracaufeu ou encore Miaouss ont accompagné des millions d'enfants devenus adultes et continuent de s'imposer aujourd'hui dans le paysage culturel.

Mais Pokémon, ce n'est pas qu'une licence de jeu vidéo. C'est avant tout une véritable usine marketing. Parmi les objets les plus collectionnés de la licence, on retrouve notamment les cartes à jouer ! Ces petits morceaux de cartons se sont imposés dans les cours de récréation et font également le bonheur des grands collectionneurs. Certaines d'entre elles peuvent même se vendre à plusieurs milliers d'euros selon leur rareté ou leur importance dans le jeu.

Vous en connaissez certainement puisque, parmi les cartes les plus recherchées au monde, se trouvent plusieurs références qui sont sorties lorsque vous étiez plus jeune ! De manière générale, toutes les premières cartes sorties en France (à la fin des années 1990) peuvent intéresser les collectionneurs et se revendre pour une somme variable et pouvant aller d'une dizaine d'euros (pour un Pikachu en état moyen) à des milliers d'euros (pour un Dracaufeu en parfait état).

Même des cartes assez récentes se négocient désormais pour plusieurs centaines d'euros. Certains personnages ont tout de même plus la côte que d'autres. Vous possédez une carte Dracaufeu ? Il y a déjà des chances qu'elle se revende facilement. Cette dernière brille et dispose de contours réfléchissants ? Il est alors possible qu'elle vaille plusieurs centaines d'euros !

Tout dépend également de l'état général de votre carte. Un collectionneur sera beaucoup moins intéressé si votre bien affiche de nombreuses rayures ou a été déchiré. Sachez cependant que les cartes les plus rares peuvent tout de même se négocier à plusieurs centaines d'euros même si elles sont extrêmement abimées ! Alors un conseil : allez vite rouvrir votre coffre à jouets et faire expertiser votre ancienne collection !