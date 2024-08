Un nouveau pictogramme arrive sur ces deux appareils du quotidien en 2025, mieux vaut le connaître

A la suite d'une nouvelle loi qui entrera en vigueur d'ici quelques mois, deux produits très répandus dans les foyers vont devoir être pourvus d'un nouveau pictogramme, qui pourrait vous faire réaliser des économies.

Nos appareils ne cessent d'évoluer. C'est pourquoi il existe des organismes chargés de les analyser en permanence et de contrôler que ces appareils sont bien en règle. Parmi les données à respecter en France, on trouve l'indice de durabilité. Ce dernier permet de connaître - généralement avant l'achat - la durée de vie globale d'un appareil en fonction de plusieurs données de fabrication.

En France, l'indice de durabilité est assez récent. Ce dernier a été instauré en 2021 afin de remplacer l'ancien indice dit de réparabilité. Cela permet désormais de savoir si un produit est facilement réparable dans le temps, mais également de connaitre si ce dernier peut durer et être utilisé longtemps. Ce nouvel indice entrera en vigueur d'ici le mois de janvier 2025 suite à l'instauration de la loi Agec.

Au 1er janvier de l'année prochaine, deux équipements seront concernés par ce nouvel indice : les téléviseurs et lave-linges. Ces deux appareils seront donc soumis à une nouvelle obligation, celle d'afficher un pictogramme. Ce dernier reprend plus ou moins les codes du nutri-score qui arborent nos aliments en magasin avec des codes couleur allant de vert à rouge. Ce pictogramme permettra donc de savoir si un équipement dispose d'un très bon ou d'un très mauvais indice de durabilité.

Un nouveau système de pictogrammes a été dévoilé par le site du ministère. © Ministère de la Transition écologique

"L'affichage obligatoire d'un indice de durabilité est institué par l'article 16-II de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, pour les produits électriques et électroniques. En affichant une note sur 10, cet indice informe les consommateurs sur le caractère plus ou moins durable des produits concernés. Dans un premier temps, il concerne les lave-linge et les téléviseurs", indique le ministère de la Transition écologique, qui a dévoilé ledit pictogramme sur son site.

D'autres équipements seront, par la suite, concernés. La seconde vague d'appareils à devoir respecter l'indice de durabilité concerne notamment les aspirateurs, les tondeuses à gazon électriques, les lave-vaisselle et les nettoyeurs haute pression.

Cet indice est donc très important et à prendre en compte la prochaine fois que vous achèterez un téléviseur ou un lave-linge à compter de janvier 2025. Un équipement avec un indice de durabilité rouge serait donc plus difficile à réparer ou à entretenir dans le temps ! Vous pourriez donc penser réaliser une bonne affaire sur le coup, et vous retrouver avec une télé ou un lave-linge hors service au bout de seulement quelques mois. Faites donc très attention à l'avenir...