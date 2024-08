Bug Instagram : vos stories sont-elles perdues ? Un message sur votre compte

Certains utilisateurs d'Instagram ont reçu une notification les informant de la suppression d'une partie de leurs stories de leurs archives. Le problème est réglé, mais les fichiers ont disparu.

Vous faites peut-être partie des personnes qui ont vu disparaître une partie de leurs stories de leur dossier "archives" sur Instagram. "En raison d'un problème technique, cette story n'est plus disponible", ont pu lire les utilisateurs touchés par ce bug informatique en ouvrant leur application, rapporte CNN, le 31 juillet. Aujourd'hui, le problème est résolu, mais les éléments supprimés ne peuvent pas être restaurés.

Les stories Instagram sont de courtes vidéos ou des photos publiées par les utilisateurs et qui apparaissent dans les petits ronds en tête de l'application ou du site. Elles ne sont visibles par tous que pendant une journée. Mais ces vidéos ou photos éphémères sont enregistrées depuis 2017 dans le dossier "archives" du réseau social. Chaque utilisateur a accès à toutes ses stories et peut les placer dans des dossiers visibles par ses abonnés sur son compte dans "à la une".

Le bug corrigé

Le porte-parole de Meta, la maison mère d'Instagram, explique : "Nous avons trouvé et corrigé un bug qui entraînait la suppression des stories et des archives de certaines personnes. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de les restaurer et nous informons les utilisateurs dans l'application si elles sont affectées."

On ne sait pas combien d'utilisateurs ont été touchés, mais ceux qui ne l'ont pas été ne risquent plus de l'être pour le moment. Pour vérifier que leurs stories sont toujours bien enregistrées, les utilisateurs du réseau social ont jusqu'à juillet 2025 pour se rendre dans le dossier "archives" et voir si le message d'erreur est présent. Ce genre de bug informatique n'est pas courant, mais il est impossible pour Instagram de garantir que cela ne se reproduira pas. Pour garder les bons souvenirs que les utilisateurs ont dans leurs stories, il leur est conseillé de les enregistrer dans la pellicule de leur téléphone. Pour activer cette fonctionnalité automatique, rendez-vous dans les paramètres de l'application, puis dans "archivage et téléchargements" et dans la section "votre application et vos contenus multimédias". Il ne reste qu'à activer la fonctionnalité "enregistrer les photos d'origine", explique Tech&Co.