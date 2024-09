Keynote Apple en direct : un iPhone 16 aux couleurs flashy et avec un nouveau bouton, mais pas que…

La keynote Apple de ce lundi 9 septembre aura duré un peu plus d'une heure et demie. Le nouvel iPhone 16 a été dévoilé avec des couleurs éclatantes, mais les nouveaux AirPods 4 pourraient bien lui faire de l'ombre.

23:45 - Les AirPods Max changent de port et de coloris Pas de son amélioré ou de nouvelle puce pour les AirPods Max ! Le casque d'Apple se dote uniquement d'un port USB-C et de nouveaux coloris pour se mettre à jour. Ces nouveaux casques seront disponibles à partir du 20 septembre.

23:19 - Le nouveau bouton "capture" permettra de contrôler l'appareil photo Naviguez aisément entre les différentes options de l'appareil photo et le zoom grâce au nouveau bouton "capture" de l'iPhone 16. Ce dernier dispose d'un retour haptique pour ressentir les mouvements effectués et contrôler votre iPhone comme une caméra.

22:48 - Apple a dévoilé le nouvel iPhone 16 avec un nouveau bouton et de nouvelles caméras L'iPhone 16 est là ! Et ce dernier dispose d'un nouveau design avec ses caméras placés à la verticale pour permettre d'enregistrer des vidéos spatiales pour le Vision Pro, mais également un nouveau bouton "Capture" pour contrôler le zoom comme un vrai appareil photo.

22:23 - La nouvelle Apple Watch Series 10 pourra détecter l'apnée du sommeil et vous aider à lutter contre Afin de régler les risques d'hypertension, Apple a travaillé sur sa nouvelle montre connectée pour détecter l'apnée du sommeil. L'Apple Watch Series 10 est capable d'analyser vos habitudes de sommeil afin de détecter une potentielle apnée du sommeil et de vous fournir des indications et conseils pour améliorer votre santé et consulter des spécialistes. Cette fonctionnalité sera également disponible sur les Series 9 et Ultra 2.

21:59 - L'Apple Watch Ultra 2 se dote d'un nouveau coloris noir Un nouveau boitier noir mat pour l'Apple Watch Ultra 2 est dévoilé. Cette annonce avait fuité seulement quelques heures avant le début de la keynote, mais il s'agit d'un coloris qui était réclamé par la communauté.

21:24 - Tim Cook a annoncé la nouvelle Apple Watch Series 10 Ce n'est pas vraiment une surprise : l'Apple Watch Series 10 est officielle. Cette nouvelle version de la montre connectée la plus vendue au monde célèbre les 10 ans de l'Apple Watch avec un nouveau design plus épuré et aux bords plus fins. L'écran est également plus grand pour permettre de mieux afficher vos contenus.

20:59 - Que retenir de la keynote Apple ? Cette keynote Apple aura multiplié les annonces et se sera étalée sur près de 1h40. Apple a donc annoncé plusieurs produits : Les iPhone 16

Les AirPods 4 en deux versions

Les AirPods Max avec port USB-C

L'Apple Watch Series 10

L'Apple Watch Ultra 2 en coloris noir

20:37 - Les nouveaux iPhone 16 se rechargeront plus rapidement en sans-fil Souvent décrié pour leur recharge MagSafe trop lente, les iPhone 16 bénéficieront d'une charge sans-fil plus rapide. De quoi faire le plein plus rapidement, et ce, sans brancher de câble à son iPhone.

20:32 - L'iPhone 16 Pro disposera de différents modes audio pour vos vidéos Vous avez filmé une belle séquence mais l'audio ne vous convient pas ? L'iPhone 16 Pro proposera plusieurs modes audio qui mettront l'accent sur différentes sources audio provenant de votre vidéo. Imaginez plusieurs timelines audio sur votre vidéo, l'une mettant l'accent sur les dialogues et l'autre sur la musique de fond. A vous de choisir laquelle vous préférez pour votre vidéo.

20:29 - De la 4K en 120 FPS sur l'iPhone 16 Pro Une qualité vidéo exceptionnelle avec une grande fluidité, voilà la promesse des vidéos chez Apple qui annonce des vidéos en qualité 4K avec une fréquence d'images de 120 FPS pour l'iPhone 16 Pro.

20:27 - L'iPhone 16 Pro pourra désormais filmer en LOG Bien qu'il s'agisse d'une fonctionnalité peu demandée par le grand public, le mode LOG sera désormais pris en compte par l'iPhone 16 Pro. Une très bonne nouvelle pour les vidéastes qui pourront plus facilement exporter et manipuler leurs images sur un logiciel de retouches vidéo.

20:23 - L'iPhone 16 Pro met l'accent sur la photographie avec un nouveau capteur 48 Mpx L'iPhone 16 Pro passe à un nouveau capteur pour l'ultra grand angle avec 48 Mpx. Cela permettra à l'iPhone 16 Pro (et Pro Max) de capturer davantage de détails et de lumière grâce à la nouvelle focale. Les zooms optiques seront possibles jusqu'en x5.

20:20 - L'iPhone 16 Pro est pourvu d'un nouveau processeur A18 Pro Nouvel iPhone Pro rime avec nouveau processeur. Dites bonjour à la puce A18 Pro qui, selon Apple, dispose de performances 15 à 20% plus puissantes et rapides par rapport à la puce A17 Pro que l'on retrouvait sur les iPhone 15 Pro.