Amazon dévoile ses nouvelles Kindle avec des couleurs et adaptées à tous les budgets

Quatre nouveaux modèles de Kindle viennent d'être annoncés par Amazon. La firme en a également profité pour dévoiler sa première Kindle avec de la couleur.

Fort de sa position sur le marché des liseuses numériques, Amazon annonce la sortie prochaine de quatre nouveaux modèles de sa gamme Kindle. L'annonce, qui était sûrement prévue pour les prochains jours, a malheureusement fuité sur un site espagnol avec les détails de ces quatre nouvelles Kindle, leurs prix et dates de sortie. Découvrez l'ensemble des nouvelles liseuses numériques Kindle prévues par Amazon.

Nouvelle Kindle Colorsoft Signature Edition

La Kindle Colorsoft Signature Edition est donc la toute première liseuse numérique de la gamme Kindle capable d'afficher de la couleur. Elle offre un contraste élevé, une luminosité adaptative en fonction de votre environnement et plusieurs semaines d'autonomie. Sa plus grosse nouveauté vient évidemment des couleurs qui permettent d'être ajoutées sur les illustrations de vos livres numériques, mais également de vos surbrillances de textes.

La Kindle Colorsoft Signature Edition sera disponible à partir du 30 octobre en magasin et en ligne à partir de 279,99 dollars.

© Amazon

Nouvelle Kindle Scribe

Une nouvelle version de la Kindle Scribe a également été dévoilée par erreur par Amazon Espagne. Cette version dispose de bordures blanches et d'une texture semblable au papier pour faciliter la prise de notes. Elle s'accompagner d'un stylet premium capable de retranscrire les sensations de l'écriture sur papier. Amazon annonce également que l'intelligence artificielle sera incluse dans la Kindle Scribe pour mieux analyser vos prises de notes et produire des résumés rapides et efficaces qui peuvent être partagées par la suite.

La nouvelle Kindle Scribe sera disponible à partir du 4 décembre sur les sites de ventes partenaires et vendue à partir de 399,99 dollars.

© Amazon

Nouvelle Kindle Paperwhite

Autre nouveauté : une version plus rapide de la Kindle Paperwhite. Ce format, qui est le plus vendu de la gamme de liseuses Amazon disposera d'une nouvelle édition avec un haut taux de contraste, un plus grand écran de 7 pouces et une autonomie pouvant monter jusqu'à trois mois. Elle sera également résistante à l'eau (sans certification officielle communiquée) et disposera de 16 ou 32 Go d'espace de stockage pour vos livres numériques. Plusieurs coloris sont également proposés avec du noir, du rouge et du vert.

La nouvelle Kindle Paperwhite sera disponible à partir de 159,99 dollars. Sa date de sortie est indiquée comme "disponible immédiatement".

© Amazon

Nouvelle Kindle

Enfin, la dernière nouvelle Kindle dévoilée est la plus compacte de la gamme : la Kindle (tout simplement). Il s'agit du modèle d'entrée de gamme qui peut tenir dans une poche, dispose d'une grande rapidité pour tourner les pages et d'un écran avec un haut contraste pour l'affichage des textes. Elle sera également disponible avec une nouvelle couleur "vert Matcha", plusieurs semaines d'autonomie et 16 Go d'espace de stockage.

La nouvelle Kindle est disponible à partir de 109,99 dollars dès aujourd'hui.

© Amazon

L'annonce de ces nouvelles Kindle s'accompagne également d'une offre donnant accès à trois mois de "Kindle Unlimited" qui permet de bénéficier de multiples livres numériques, audios et comics en ligne parmi de nombreuses séries.