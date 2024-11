Dites adieu aux prises traditionnelles, cet outil va les remplacer et coûte bien moins cher

Alimenter nos objets et smartphones coûte de plus en plus cher. Deux anciens chercheurs de Samsung ont eu l'idée de révolutionner notre vieille prise électrique.

Nos factures d'électricité ne font que s'envoler ces dernières années. Brancher nos appareils coûte de plus en plus cher, et c'est pourquoi de plus en plus de chercheurs et de professionnels se penchent sur de nouvelles solutions. Il y a quelques années, deux anciens diplômés d'un institut Samsung ont inventé une drôle de prise capable d'alimenter une multitude d'appareils en électricité gratuitement.

Ce concept, baptisé "Window Socket" (que l'on pourrait traduire par "prise de fenêtre"), est l'oeuvre de Kyuho Song et Boa Oh. Deux jeunes ingénieurs coréens qui ont eu l'idée de mêler la technologie des panneaux solaires avec celles de nos prises de courant. Si nous sommes capables de produire de l'énergie à l'aide de grands panneaux, pourquoi ne pas transférer directement cette énergie vers une prise de courant ?

Le "Window Socket" fonctionne de manière très simple : il s'agit d'une prise de courant reliée à un petit panneau solaire. Ce dernier est entouré d'une membrane pouvant être accrochée à une surface plate comme une fenêtre. Le panneau va alors capter l'énergie émise par le soleil et la transmettre à la prise. Vous n'aurez qu'à y brancher vos appareils pour les faire fonctionner.

La notice du produit indique que ce dernier peut facilement être placé partout où la lumière du soleil peut être captée pour ensuite être convertie en énergie électrique. Mieux : une fois le "Window Socket" chargé, il est possible de le retirer de sa surface et de se promener avec comme s'il s'agissait d'une batterie externe !

Une des avantages du "Window Socket" est qu'il est de petit gabarit. Vous disposez ainsi d'une prise partout où vous allez tant que cette dernière est chargée. L'autre bon côté est que cette énergie est entièrement gratuite puisqu'elle ne dépend d'aucun fournisseur si ce n'est le soleil lui-même. De quoi faire quelques économies chaque mois !

Le plus gros point noir de cette invention est sa capacité qui n'est que de 1000 mAh. A l'heure où nos batteries de téléphones oscillent entre 3000 et 5000 mAh, cela ne représente donc que 20 à 30% de leur capacité. Pas de quoi faire un plein complet. C'est notamment pourquoi cette innovation en est toujours au stade de prototype et que ses inventeurs travaillent toujours sur le sujet pour l'améliorer en vue d'une potentielle version adressée au grand public. Il faudra cependant certainement patienter un peu puisque le premier prototype a été présenté il y a plus de 7 ans aujourd'hui.