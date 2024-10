Cette friteuse sans huile de Lidl fait un carton en Espagne, sa grande soeur est à moitié prix en France

Lidl propose actuellement un produit qui fait sensation en Espagne et connait même des pénuries de stocks.

Malgré les années qui passent, Lidl reste toujours l'enseigne préférée des Français pour lutter contre l'inflation et la vie chère. Forte de cette distinction obtenue pour la deuxième année consécutive, la firme propose régulièrement des promotions alléchantes, mais également des produits très performants. Ces derniers ont également le chic pour être bien moins chers que les équivalents que l'on peut trouver dans les grandes surfaces concurrentes.

C'est notamment le cas en Espagne où Lidl semble victime de sa bonne réputation. L'enseigne a récemment proposé une nouvelle friteuse sans huile de la marque Masterpro. Spécialisée dans les appareils de cuisson avec des poêles, faitouts et casseroles, la marque propose désormais une friteuse sans huile avec de sérieux arguments. Cette dernière a fait sensation en Espagne, où plusieurs clients ont rapidement contacté leur magasin Lidl pour savoir si ce dernier était disponible.

Il faut dire que ce "Air Fryer" comme on l'appelle plus communément dispose de belles caractéristiques avec sa puissance de 1500 W et sa capacité de 4 L pour y préparer vos ingrédients entre 80 et 200 degrés. En Espagne, cette friteuse sans huile s'arrache comme des petits pains grâce à son petit prix en dessous des 30 euros lors de promotions. Habituellement, ce modèle est vendu aux alentours des 50 euros.

Et en France alors ? Malheureusement l'Hexagone ne dispose pas de ce modèle. Mais un autre encore meilleur est disponible : la Masterpro avec capacité de 7 L et une puissance de 1800 W pour frire vos ingrédients. Elle dispose également d'une grille intégrée pour filtrer vos aliments, d'un écran tactile pour sélectionner vos fritures et de douze programmes déjà préinstallés pour vous faciliter la vie.

Seul bémol, ce Air fryer est plus cher, habituellement vendu à 139 euros chez Lidl. Il se trouve actuellement en promotion à moitié prix pour une durée inconnue, mais limitée. Pour en bénéficier, la friteuse sans huile Masterpro de Lidl est disponible à cette adresse. Comptez environ deux semaines de livraison, mais vous disposez toujours de trente jours pour rapporter gratuitement l'appareil s'il ne vous convient pas !