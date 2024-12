Les Ray Ban Meta se dotent de nouvelles fonctionnalités dont l'intégration de Shazam

Fortes d'excellentes ventes et retours de la presse spécialisée, les lunettes connectée Ray Ban Meta continuent de se mettre à jour avec de nouvelles fonctions.

Alors que nous venions de livrer notre test des lunettes connectées Ray Ban Meta, voilà que ces dernières se voient déjà dotées de nouvelles fonctionnalités. Si certaines sont uniquement réservées aux Etats-Unis et Canada, les lunettes connectées profitent tout de même de trois grosses nouveautés majeures disponibles en France.

Tout d'abord, l'intelligence artificielle des Ray Ban Meta est mieux intégrée aux lunettes. Ces dernières peuvent désormais interagir avec ce qui se trouve en face d'elles. Les utilisateurs peuvent donc poser des questions via la commande vocale "Hey Meta" et interroger l'appareil sur ce qu'ils sont en train d'observer. Vous pouvez donc très bien lui demande quel est l'objet qui se trouve en face de vous et les lunettes vous apporteront diverses informations relatives à ce dernier.

L'autre grosse nouveauté est la traduction en temps réel. Auparavant limitée à certaines langues, il est désormais possible de converser avec une personne et d'obtenir une traduction en temps réel dans la langue française via les Ray Ban Meta. Cette traduction inclut désormais l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien.

Dernière nouveauté et non des moindres : l'intégration de Shazam au sein des Ray Ban Meta. En paramètrant l'application Shazam sur votre téléphone, il est désormais possible de l'ajouter comme raccourci vocal pour les lunettes connectées. Ainsi, lorsque vous souhaitez connaitre le nom d'une musique jouée autour de vous, il est désormais possible de demander aux lunettes : "Hey Meta, quelle est cette chanson ?" pour obtenir une réponse.

L'intégration de Shazam n'est malheureusement disponible qu'aux Etats-Unis et au Canada pour le moment. Les possesseurs des Ray Ban Meta membres du programme "early access" peuvent, quant à eux, déjà profiter des nouvelles fonctionnalités sur leurs lunettes connectées via une mise à jour disponible depuis quelques heures.