Test des Ray-Ban Meta : la référence des lunettes connectées

Après de premières versions aux retours très mitigés de la part de la presse spécialisée, les lunettes connectées Ray-Ban Meta semblent désormais cartonner. Nous avons pu les tester pour comprendre le phénomène.

Si le concept des lunettes connectées revient fréquemment dans le monde de la tech, il faut avouer que beaucoup de constructeurs s'y sont cassés les dents ces dernières années. On pensera bien évidemment aux tristement célèbres Google Glasses dont la production au grand public fût stoppée au bout de quelques années.

Cela n'a cependant pas démoralisé Meta qui s'est lancé sur le marché des lunettes connectées dès 2020 en dévoilant les "Ray Ban Stories". Une première version du partenariat entre Meta et le fabricant Ray Ban qui voit finalement le jour en 2021 avec un succès plus que mitigé. Une seconde version, les "Ray Ban Meta" sont finalement disponibles au grand public en fin d'année 2023 et trouvent enfin le succès escompté en représentant près de 60% des ventes de lunettes Ray Ban en Europe, Afrique et Moyen-Orient.

Nous avons donc voulu tester ces fameuses Ray Ban Meta afin de comprendre ce phénomène et de confirmer si, oui ou non, les lunettes connectées sont vraiment intéressantes ou à reléguer au rang de gadget tech un peu cool mais facilement oubliable. Découvrez notre test des lunettes connectées Ray Ban Meta.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Le récap de notre test des Ray Ban Meta Une qualité photo étonnante

Le design classique des montures Ray Ban, les fonctionnalités en plus

les fonctionnalités en plus Le son étonnamment bon et bien isolé Les fonctions IA qui restent approximatives

qui restent approximatives Une autonomie qui pourrait être meilleure

qui pourrait être meilleure

Un design presque passe-partout

La première chose qui frappe lorsque l'on utilise les Ray Ban Meta vient du design. C'est simple : en présentant ces lunettes à plusieurs personnes de notre entourage, aucune n'a découvert qu'il s'agissait de lunettes connectées avant que nous ne l'ayons signalé.

C'est peut-être la plus grande force des Ray Ban Meta : leur design est calqué sur les modèles de base du fabricant Ray Ban. Quatre modèles différents sont disponibles avec également différents coloris. Pour ce test, nous avons bénéficié des Wayfarer en noir, ce qui nous semblait le modèle le plus basique de chez Ray Ban.

Le design des Ray Ban Meta est semblable à des montures Ray Ban classiques. © Linternaute / Julian Madiot

Les deux différences notables entre les Ray Ban Meta et le modèle classique de la marque se situent sur le côté gauche des montures. A la place du petit point argenté décoratif que l'on retrouve d'habitude sur les Ray Ban classiques se trouve désormais une petite caméra. Il est également possible de trouver un bouton au dessus de la tranche gauche des lunettes. Pour le reste, les Ray Ban Meta sont quasiment identiques à des lunettes que vous retrouveriez chez un opticien.

Le confort des Ray Ban Meta au quotidien dépendra principalement de votre morphologie. Il s'agit de lunettes plutôt épaisses et qui ne sont donc pas les plus légères sur le marché. Si vous êtes un habitué des grosses montures, vous ne devriez cependant pas être dépaysé.

Meta a eu l'excellente idée de proposer le boitier classique des Ray Ban avec ses lunettes connectées. Ce boitier est cependant un poil revu et amélioré pour être utilisé en station de recharge pour les lunettes. Il suffit donc de ranger les Ray Ban Meta dans leur boitier pour les recharger. Simple et efficace. La présence d'une petite LED à l'avant du boitier permet également de suivre leur autonomie en un coup d'oeil.

Dernier petit détail : les branches des Ray Ban Meta sont tactiles et permettent de facilement contrôler le volume des haut-parleurs intégrés. Ces contrôles répondent très bien à nos opérations mais les lunettes ont tendance à fortement retenir les traces de doigts.

Les boutons et capteur photo des Ray Ban Meta sont discrets. © Linternaute / Julian Madiot

Une caméra discrète et de qualité

La caméra embarquée de 12 Mpx dans les Ray Ban Meta est très discrète puisque logée directement dans une branche des lunettes. Il ne s'agit pas cependant de pouvoir prendre des photos ou filmer en toute discrétion puisqu'une LED s'allume lorsque vous capturer des scènes avec les Ray Ban Meta. Un moyen de s'assurer que vous ne pourrez pas prendre en photo une personne sans qu'elle ne soit au courant même si le flash reste assez direct.

La qualité photo des Ray Ban Meta est assez surprenante. Avec un seul petit capteur et 12 Mpx, nous ne nous attendions pas à obtenir des résultats aussi satisfaisants, notamment en plein jour. Si certains petits détails manquent à l'appel, il faut avouer que le rendu final est totalement exploitable pour être partagé sur les réseaux sociaux. On observe surtout quelques zones de flous, par exemple sur le "106" de l'adresse sur notre deuxième photo. Dommage également que le seul format disponible soit vertical puisque pensé pour être partagé directement sur des réseaux sociaux comme Instagram.

Moins de surprise sur les clichés de nuit : le petit capteur unique des Ray Ban Meta a du mal à capturer suffisamment de lumières pour restituer nos scènes en bonne qualité. En résultent des clichés exploitables, mais dont la qualité s'effondre rapidement en fonction de la luminosité ambiante. Les Ray Ban Meta ont notamment quelques difficultés pour restituer correctement les sources lumineuses qui deviennent très floues.

Côté vidéos, les Ray Ban Meta se débrouillent également assez bien. Les lunettes parviennent à capturer nos scènes avec suffisamment de détails pour que les vidéos soient de bonne qualité et retouchables directement sur notre smartphone. Notons également que les Ray Ban Meta font un joli travail de stabilisation lorsque nous nous déplaçons.

"Test vidéo ray ban meta"

De la musique de qualité et bien isolée

Il s'agit peut-être de l'une des fonctionnalités des Ray Ban Meta les plus méconnues ou sous-estimées. Les deux branches des lunettes connectées sont pourvues de mini haut-parleurs pouvant jouer votre musique. Les Ray Ban Meta peuvent se connecter à votre compte Spotify, Apple Music (sur iPhone) ou Amazon Music ce qui ne ravira pas les utilisateurs d'autres services de streaming comme Deezer ou YouTube Music.

Votre première réaction en lisant que des lunettes connectées peuvent diffuser de la musique pourrait bien être "mais je ne veux pas que tout le monde entende ma musique !" et vous auriez raison. Les Ray Ban Meta font cependant un excellent travail pour isoler votre musique et la diriger vers votre conduit auditif. Bien évidemment, dans un environnement silencieux et avec le volume un peu poussé, vos voisins pourront vous entendre, mais n'ayez nul crainte en écoutant de la musique sur les Ray Ban Meta dans la rue. Vous ne bénéficiez cependant pas de réduction de bruit et devrez conjuguer vos morceaux préférés avec les bruits environnants.

Pour autant, la qualité de son des Ray Ban Meta est assez étonnante. Si l'on est loin d'écouteurs sans fil de type AirPods, il est un vrai plaisir de pouvoir profiter de sa musique tout en ayant nos oreilles libres de tout appareil. Les contrôles sont assez classiques mais très simples d'utilisation : glisser notre doigt sur la branche des lunettes pour monter ou baisser le volume, un appui simple pour mettre en pause ou lancer notre morceau, deux ou trois appuis sur la branche pour passer au morceau suivant ou précédent.

De l'IA plus approximative qu'informative

Les mises à jour récentes des Ray Ban Meta ont ajouté une nouvelle fonctionnalité particulièrement attendue par les utilisateurs des lunettes connectées : l'intelligence artificielle. Il est ainsi possible de poser des questions aux lunettes en demandant notamment le temps qu'il fait, le cours actuel d'actions ou encore ce que vous êtes en train d'observer. Une idée plutôt ingénieux... Lorsqu'elle fonctionne. Les lunettes ont souvent du mal à interpréter nos demandes ou les comprennent difficilement.

A l'inverse, les commandes vocales simples sont efficaces. Demander aux Ray Ban Meta de prendre une photo ou lancer un appel s'effectue de manière plutôt fluide pour peu que votre voix soit suffisamment audible. On préfèrera généralement passer par les contrôles tactiles pour plus de discrétion, mais le fait de pouvoir prendre une photo ou une vidéo même avec les mains pleines est très appréciable.

Une autonomie très correcte et de multiples recharges avec le boitier

En utilisant les Ray Ban Meta pendant une journée entière, les lunettes arrivaient à la moitié de leur autonomie en fin d'après-midi. Si l'entreprise annonce que les lunettes connectées disposent de quatre heures d'autonomie en moyenne, nous sommes bien tentés de la croire. Cette durée devrait cependant s'effondrer pour peu que vous réalisiez du contenu vidéo en direct ou de multiples opérations. Pas de quoi profiter des lunettes pendant une journée entière donc.

Le boitier des Ray Ban Meta permet de recharger les lunettes. © Linternaute / Julian Madiot

Pour palier à cela, le boitier des Ray Ban Meta fait office de chargeur de poche capable de recharger entièrement les lunettes près de sept à huit fois. Un chiffre assez haut et qui permet de profiter des lunettes pendant près d'une semaine sans devoir passer par une charge filaire. Comptez environ une heure pour recharger pleinement les lunettes avec le boitier, ce qui peut paraitre long, mais vous ferez souvent le plein sans vous en rendre compte vu qu'il s'agit d'un boitier de lunettes. Le boitier des Ray Ban Meta dispose par ailleurs d'un port de charge en USB-C pour faire le plein et il est possible de vérifier le niveau de charge en s'appuyant sur la LED présente à l'avant du boitier. Pratique.

L'idée même de lunettes connectées sans écran interne nous paraissait extrêmement gadget, voir inutile, avant de nous lancer dans ce test. Au final, nous avons pourtant été très agréablement surpris par ces Ray Ban Meta qui s'avèrent aussi étonnantes que pratiques.

Evidemment, la meilleure fonctionnalité reste la prise de clichés et vidéos en un seul geste. Idéal pour capturer des moments pris sur le vif alors que nous ne disposons pas d'un appareil photo ou de notre smartphone. La qualité des images est impressionnante au vu du petit gabarit des Ray Ban Meta et nous avons déjà hâte de voir les prochaines versions.

Nous émettons cependant plus de réserves sur les fonctionnalités IA qui s'avèrent très gadget et qui présentent des difficultés pour comprendre et interpréter nos différentes requêtes. Nous préférons encore nous munir de ce bon vieux Google ou encore de Gemini ou ChatGPT pour ce genre d'interactions.