Equiper votre télévision avec ce simple câble qu'on trouve partout dans le commerce suffit à améliorer les images

Il suffit simplement de disposer de l'équipement adéquat et de ce câble dernière génération pour améliorer grandement l'affichage de son téléviseur.

A moins de disposer du tout dernier système Home Cinéma dernier cri, il y a fort à parier que vous ayez déjà été déçu par les images de votre télévision. Il faut dire que ce petit boitier en a fait du chemin depuis son arrivée dans nos foyers ! Avec les différentes résolutions actuelles (HD, Full HD, 4K, 8K...), il peut être facile de s'y perdre dans la bonne configuration d'un téléviseur.

Beaucoup de possesseurs de télévision ignorent notamment l'importance des câbles utilisés. Ces derniers ne se contentent pas de faire le lien entre votre boitier de diffusion (ou décodeur) et la télévision. Ils sont d'une importance cruciale pour délivrer le meilleur signal, et donc, la meilleure qualité d'image à votre appareil. On vous explique comment opter pour le meilleur câble pour votre télévision.

Tout d'abord, il convient de connaître à peu près la résolution maximale de votre télévision. Cette dernière est généralement indiquée sur le carton de votre appareil, mais nous comprenons que vous n'ayez pas gardé ce dernier pendant plusieurs années. Nous vous invitons donc à taper la référence de votre télévision sur Google et à rajouter le mot "max résolution" dans votre recherche pour connaitre la qualité d'image maximum que votre appareil peut afficher.

Une fois que cette information est en votre possession, il va falloir s'assurer que le câble HDMI que vous utilisez est le plus optimal ! En général, un câble HDMI 1.4 permet de disposer de la qualité Full HD tandis qu'un HDMI 2.0 affiche de la résolution 4K et que la 2.1 (dernière génération en date) peut monter jusqu'à une qualité d'image 8K !

Vous l'aurez peut-être compris, mais c'est ce dernier câble qui est donc important. Si vous disposez d'un équipement (TV, barre de son...) compatible avec une résolution 4K ou 8K, vous ne pourrez malheureusement pas en profiter en utilisant un vieux câble HDMI 1.4 qui ne fera que renvoyer une qualité Full HD.

Cette image sera plutôt jolie, mais il serait vraiment dommage de ne pas profiter de la meilleure résolution que votre télévision est capable d'afficher !

Pour connaître la génération actuelle de votre câble HDMI, le mieux est encore de regarder directement les mentions inscrites sur le câble. Hélas, elles ne sont pas toujours indiquées ou peuvent même avoir tendance à s'effacer avec les années. Il est donc plus facile de vous fier à l'emballage du câble HDMI ou de simplement en acheter un de dernière génération (HDMI 2.1) dans le commerce. Leur prix varie énormément, mais il existe des options à seulement une dizaine d'euros sur le net.