French Days PC portables : HP, Asus... De premières offres canon !

FRENCH DAYS PC PORTABLES. Les French Days d'automne débutent ce vendredi 24 septembre. Les offres devraient être une nouvelle fois nombreuses sur les PC portables, que ce soit pour du gaming ou de la bureautique.

Les French Days d'automne 2021 sont là ! Cette grande opération de promotions sur les sites web marchands débutent ce vendredi 24 septembre au matin. Une nouvelle fois, cette édition devrait être l'occasion de retrouver plusieurs ordinateurs portables à prix cassé, qu'il s'agisse de PC dédiés au jeux vidéo ou à la bureautique. En attendant la sélection complète à retrouver à partir de 7 heures ce vendredi, voici un petit aperçu des modèles à suivre ces prochains jours.

Pour les tout petits budgets, ces French Days sont l'occasion de profiter de remises sur des modèles d'entrée de gamme comme les Chromebook. On trouve ainsi pour le lancement de ces French Days d'automne un modèle HP Chromebook 14" avec écran HD, processeur Intel Pentium, 4 Go de mémoire RAM et Chrome OS à prix réduit.

HP Chromebook x360 14b-ca0000sf Ordinateur Portable Convertible et Tactile 14" HD (Intel Pentium, RAM 4 Go, eMMC 64 Go, Chrome OS) Clavier AZERTY français 449,00 € 399,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pour ceux en quête de modèles hybride, entre PC portables et tablettes, les modèles Microsoft Surface sont de bons compromis. La Fnac propose une belle réduction durant ces French Days sur un modèle 10,5'' Tactile avec 4Go de mémoire RAM et 64Go en stockage additionnel.

Les French Days permettent de réaliser de belles économies sur de nombreux PC portable dont certains dédiés au gaming. C'est notamment le cas sur le PC MSI GF65 Thin disponible à 999 euros au lieu de son ancien prix de 1299 euros.

MSI - GF65 Thin 10UE-034XFR - Noir 999,99 euros VOIR L'OFFRE sur Rue du commerce

Cet ordinateur MSI est l'idéal pour profiter pleinement de tous vos jeux au meilleur prix. Son processeur Intel Core i5, ses 16 Go de RAM, et sa puissante carte graphiques RTX 3060 vous garantiront de très belles performances au quotidien. Son design très sobre avec son clavier rétro-éclairé du plus bel effet est également un des points forts de ce produit.

Parmi les différentes offres proposées à l'aube de ces French Days, on retrouve notamment le PC Portable Gaming Asus ROG Strix avec carte graphique AMD Ryzen 9, 16 Go RAM et 512 Go SSD.

A noter également une réduction importante sur un PC portable gamer haut de gamme, l'Asus Rog Zephyrus Duo 15 SE avec 32 Go RAM et 1 To de stockage SSD.

Si vous êtes en quête d'un ordinateur portable pour des activités de bureautique, par exemple pour télétravailler, ces French Days d'automne 2021 pourraient bien être une belle occasion de craquer. Au printemps, la Fnac avait proposé un PC portable Lenovo Yoga Slim7 à 999,99 euros au lieu de son tarif habituel de 1499,99 euros. Avec son processeur Intel Core i7 et ses 16 Go de RAM, cet ordinateur n'aura aucun mal à vous accompagner dans vos tâches de tous les jours, mêmes les plus gourmandes !

Lenovo Yoga Slim7 14ITL05 14" Ecran tactile Intel Core i7 16 Go RAM 1 To SSD Gris 999,99 euros VOIR L'OFFRE sur Fnac

Si vous êtes à la recherche d'un bon PC portable capable de vous suivre dans votre travail ou vos études, de premières promotions sont en cours avant le début officiel de ces French Days d'automne, notamment sur un Acer Chromebook 13,6".

