Ventes flash Fnac : les meilleures offres sur les PC portables

BON PLAN PC PORTABLE. C'est parti pour les ventes flash Fnac ! Le géant français spécialisé dans les produits culturels et électroniques dispose de nombreuses offres très intéressantes, notamment sur les ordinateurs portables dont les prix sont en chute libre. Vous pourrez également bénéficier de plusieurs euros offerts sur votre carte Fnac avec le code FNAC10.

Les ventes flash Fnac sont une campagne de promotion à durée limitée qui permettent de réaliser de belles économies sur plusieurs sections du site. Parmi les références concernées, on retrouve notamment plusieurs gammes de PC portables dédiés à la bureautique ou au gaming. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle machine, il pourrait bien s'agir de la meilleure occasion ! Voici un petit résumé de quelques offres proposées durant ces ventes flash Fnac, mais également la possibilité de récupérer 90 euros en carte cadeau Fnac.

Parmi les produits actuellement en promotion, on trouve de nombreuses références disponibles avec une réduction de 15% sur leur prix habituel. C'est notamment le cas sur le PC Portable Gaming Acer Nitro 5 AN515-55-51QY et son écran 15,6 pouces. Cet ordinateur spécialement prévu pour le jeu saura combler vos besoins grâce à son processeur Intel Core i5, ses 16 Go de mémoire vive, et surtout sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 actuellement introuvable à l'unité sur le net. Ce PC portable dispose d'un clavier rétro-éclairé RGB, d'une webcam haute définition (1280 x 720) et d'un microphone intégré. L'ensemble parfait pour vous lancer directement en jeu ! Habituellement disponible à 1199,99 euros, ce PC portable Acer dispose actuellement d'une réduction de 15% pour un prix promotionnel de 1019,99 euros.

PC Portable Gaming Acer Nitro 5 AN515-55-51QY 15,6" Intel Core i5 16 Go RAM 512 Go SSD Noir + 1 mois Xbox Pass 1199,49 € 1019,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

MSI n'est pas en reste. La marque spécialisée dans les ordinateurs dédiés au gaming participe également aux ventes flash de la Fnac avec plusieurs références dont le PC Portable Gaming MSI GF75 Thin 10UEK-042FR. Cet ordinateur complètement dédié au gaming saura combler les plus gros joueurs avec son processeur Intel Core i7, ses 16 Go de mémoire vive, sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 et ses disques durs 256 Go SSD / 1 To SATA. Habituellement proposé à 1999,99 euros, ce PC portable gaming est actuellement en promotion et voit son prix baisser de 15% pour un total de 1444,99 euros.

PC Portable Gaming MSI GF75 Thin 10UEK-042FR 17,3" Intel Core i7 16 Go RAM 256 Go SSD + 1 To SATA Noir 1699,58 € 1444,58 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Si vous êtes plutôt à la recherche d'un nouvel ordinateur pour la bureautique, et que le gaming n'est pas vraiment votre passion, les ventes flash Fnac ont pensé à vous ! Le PC Ultra-Portable Acer Swift 5 SF514-55T-71NL est idéal pour vos besoins de bureautique avec son processeur Intel Core i7, ses 16 Go de mémoire vive et ses 12 heures d'autonomie. Son disque dur de 512 Go sera idéal pour stocker l'ensemble de vos documents, et vous pourrez facilement l'emporter partout avec vous grâce à son poids ridicule qui frôle 1 Kg. Une très bonne référence pour les nouveaux télétravailleurs qui ont besoin de s'équiper à moindre coût puisque le prix habituel de 1399,99 euros de ce PC passe à 999,99 euros le temps des ventes flash.

PC Ultra-Portable Acer Swift 5 SF514-55T-71NL 14" Ecran tactile Intel Core i7 16 Go RAM 512 Go SSD Vert 999,63 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Souvent moins concernés par les offres spéciales des sites revendeurs, les produits Apple disposent tout de même parfois de promotions intéressantes. C'est notamment le cas lors de ces ventes flash Fnac qui comportent quelques belles affaires sur les produits de la marque à la pomme. C'est notamment le cas sur quelques références de Macbook comme cette version Pro qui dispose d'un écran 13 pouces, d'un disque dur SSD de 256 Go, de 8 Go de mémoire et de la puce M1 d'Apple. Généralement disponible à 1449,99 euros, ce Macbook Pro est actuellement proposée à 1349,99 euros le temps de l'offre.

Apple MacBook Pro 13'' Touch Bar 256 Go SSD 8 Go RAM Puce M1 Argent Nouveau 1449,49 € 1349,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

La version "classique" du Macbook est également concernée par les ventes flash Fnac. Cette version ne dispose que d'une puce M1 7 Core, mais de davantage de mémoire vive avec 16 Go de RAM. Son disque dur SSD dispose toujours de 256 Go et conviendra parfaitement aux fans d'Apple qui souhaitent disposer d'un PC portable de qualité très léger avec ses 1,29 Kg.

Apple MacBook Air 13'' 256 Go SSD 16 Go RAM Puce M1 Gris sidéral Nouveau 1359,49 € 1223,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

En plus des offres disponibles avec les ventes flash Fnac, le site vous permet également de récupérer une carte cadeau d'une valeur de 10 euros tous les 100 euros dépensés selon l'offre qui suit :

10 € offerts tous les 100 € d'achat avec le code promo FNAC10. Offre réservée aux adhérents titulaires d'une carte Fnac en cours de validité, valable dans la limite des stocks disponibles.

L'offre carte cadeau n'est valable que du mercredi 28/04/21 au vendredi 30/04/21.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Bien d'autres références sont également disponibles sur le site de la Fnac. Notez que ces prix peuvent être amenés à évoluer et que les ventes flash Fnac prendront fin le 03/05/2021. Passé cette date, les différents produits concernés devraient revenir à leurs tarifs habituels ! Ne tardez donc pas trop pour réaliser de belles économies sur ces différents modèles de PC portables.