Bon plan clavier gamer : -23% sur l'un des meilleurs claviers du moment

BON PLAN CLAVIER GAMER. A la recherche d'un excellent clavier gamer ? Cela tombe bien puisque le G915 de Logitech est actuellement disponible pour moins de 170 € avec un code promo.

Les claviers dédiés au gaming sont souvent onéreux. Mais il n'est pas rare que des revendeurs spécialisés disposent de jolies promotions, comme c'est le cas actuellement sur le clavier G9125 Lightspeed de chez Logitech. Ce dernier est actuellement disponible pour 160 € au lieu de son tarif de base de 229 € chez Matériel.net en rentrant le code promo HYPERDRIVE. Attention cependant, cette offre n'est valable que jusqu'au 25 septembre.

Clavier PC Logitech G915 TKL Lightspeed - GL Tactile - Carbone 229,96 € VOIR L'OFFRE sur Materiel.net

Sorti en milieu d'année 2020, le G915 de chez Logitech s'est rapidement imposé comme une références dans son domaine. Malgré son prix assez élevé, il bénéficie de nombreuses qualités comme une technologie Lightspeed bien plus réactive que le Bluetooth, du rétro-éclairage entièrement personnalisable, des programmations de touches très poussées et une autonomie de près de 100h en fonction de vos usages. Une jolie référence à prix réduit.

Parmi les meilleures références de claviers gamer mécaniques, on retrouve notamment le Corsair K100. Disponible depuis la fin d'année 2020, ce dernier n'est pas donné, mais bénéficie parfois de jolies offres de promotion. Ce clavier haut de gamme dispose de switchs optique-mécaniques très réactifs qui vous permettront de bien retranscrire vos actions lors de vos parties de jeux. Le Corsair K100 est pourvu d'un repose-poignets en cuir pour que vous puissiez en profiter pendant des heures sans être dérangé. Il dispose également de touches et d'un éclairages personnalisables et est également compatible avec un stream deck Elgato si vous êtes un streamer en herbe !

Clavier gamer K100 CORSAIR OPX Fnac 249,79 € 199,79 € Voir

Amazon 249,99 € 232,98 € Voir

La Redoute 249,99 € Voir

Darty 249,99 € Voir

Boulanger 249,99 € Voir

Si vous ne disposez pas d'un tel budget, pas de panique. Il existe toujours d'autres solutions plus abordables comme le clavier G512 de chez Logitech, disponible généralement autour d'une centaine d'euros. Ce dernier dispose d'un alliage en aluminium classieux, d'un éclairage RGB personnalisable et de la technologie LIGHTSYNC pour synchroniser vos couleurs en fonction de vos jeux. On regrettera uniquement l'absence d'une molette et de boutons dédiés au contrôle de la musique.

Clavier PC Logitech G213 Prodigy Amazon 79,99 € 49,99 € Voir

Boulanger 79,99 € 49,99 € Voir

Fnac 57,82 € Voir

Materiel.net 74,95 € 59,95 € Voir

LDLC.com 59,95 € 74,95 € Voir

La Redoute 80,96 € Voir

Vous désirez vous équiper d'un joli clavier gamer sans pour autant disposer de beaucoup de moyens ? Cela est tout à fait possible ! Vous pourriez bien craquer par exemple sur le G213 Prodigy de chez Logitech, généralement accessible aux alentours des 50 euros. Ce dernier se concentre sur l'essentiel en apportant un repose-poignets pratique et d'un éclairage de touches RGB personnalisable et compatible avec la technologie LIGHTSYNC. Vous pourrez également contrôler directement votre musique à l'aide de touches dédiées au volume et à la navigation de vos morceaux.

Clavier PC Logitech G213 Prodigy Amazon 79,99 € 49,99 € Voir

Boulanger 79,99 € 49,99 € Voir

Fnac 57,82 € Voir

Materiel.net 74,95 € 59,95 € Voir

LDLC.com 59,95 € 74,95 € Voir

La Redoute 80,96 € Voir

Vous disposez d'un peu plus de budget et désirez un clavier élégant ? Mieux encore, vous êtes fan de League of Legends ? Le Logitech G PRO (édition K/DA) est toujours disponible pour une centaine d'euros avec un sublime design aux couleurs des champions du jeu League of Legends. Il est également rétro-éclairé et compatible avec la technologie LIGHTSYNC pour personnaliser un peu plus votre expérience. Une belle référence parfois disponible en promotion chez Amazon.

Logitech G Pro (LoL K/DA) Amazon 129,00 € 107,38 € Voir

Materiel.net 129,95 € Voir

LDLC.com 129,95 € Voir

Pou un budget un peu plus serré, vous pourriez bien craquer pour le Roccat Pyro. Ce dernier, généralement disponible aux alentours de 60 euros, dispose d'un système de touches rétro-éclairé du plus bel effet sur une plaque en aluminium très fine. Son repose-poignets inclut est totalement amovible afin de pouvoir le transporter facilement. On notera tout de même que ses switchs mécaniques qui ne sont pas des plus silencieux si vous êtes sensible au bruit.

ROCCAT Pyro (Switch TTC Red) Amazon 99,99 € 79,99 € Voir

Cdiscount 119,51 € 79,99 € Voir

La Redoute 79,99 € Voir

Boulanger 99,99 € 79,99 € Voir

Fnac 99,87 € Voir

Materiel.net 99,95 € Voir

LDLC.com 99,95 € Voir

Micromania 99,99 € Voir

Idéal pour celles et ceux qui souhaitent s'équiper d'un clavier gamer sans fil à moindre coût, le Cooler Master SK622 est régulièrement disponible autour des 130 euros. Ce dernier est équipé de switch mécaniques, d'un éclairage RGB et peut aussi bien s'utiliser en Bluetooth qu'en filaire grâce à son câble inclut. Vous pourrez aussi bien en profiter sur un PC que sur un Mac ou un smartphone compatible !

Cooler Master SK622 (Switches TTC Red) Amazon 129,99 € Voir

LDLC.com 129,95 € Voir

Vous disposez d'un tout petit budget et souhaitez tout de même profiter un clavier gamer sans-fil ? La marque The G-Lab dispose de son propre clavier rétro-éclairé en pack avec une souris gamer incluse pour seulement 50 euros environ ! Une vraie affaire pour celles et ceux qui ne veulent pas se ruiner ! Attention toutefois puisque ce clavier reste assez sommaire dans ses fonctions. Vous pourrez tout de même en profiter longtemps grâce à ses 30h d'autonomie en moyenne et bien plus si vous n'utilisez pas l'éclairage.

The G-Lab Combo Tungsten Electro Dépôt 39,92 € Voir

Cdiscount 66,66 € 42,99 € Voir

Fnac 42,89 € Voir

La Redoute 42,99 € Voir

Boulanger 42,99 € Voir

Darty 47,17 € Voir

Materiel.net 54,95 € Voir

LDLC.com 54,95 € Voir

Le clavier G910 est Logitech est assez classique si on le compare à d'autres clavier gamer. Il fera totalement le travail pour retranscrire vos actions lors d'un jeu avec sa haute réactivité due à ses switchs mécaniques de type Romer-G. Vous pourrez même personnaliser votre nouvel équipement grâce à un système d'éclairage RGB qui peut être entièrement modifié selon vos envies ! De même que le G910 dispose de 6 boutons entièrement programmables selon vos besoins en jeu. Un très joli clavier, actuellement en promotion chez plusieurs revendeurs.

Clavier gamer G910 Orion Spectrum Amazon 199,00 € 121,32 € Voir

Fnac 129,90 € Voir

Darty 129,90 € Voir

Cdiscount 205,34 € 148,39 € Voir

Materiel.net 179,95 € Voir

LDLC.com 179,95 € Voir

La Redoute 192,55 € Voir

Si vous disposez d'un budget plus élevé, et désirez vous équiper avec le nec plus ultra en matière de clavier gamer, nous ne saurions que trop vous recommander l'acquisition du G915. Ce produit, devenu une référence dans son domaine, est notamment disponible en deux coloris au choix (noir et blanc). Il dispose d'un rétro-éclairage personnalisable à 100% et de touches dont vous pouvez attribuer diverses fonctions en plus de boutons pour contrôler votre musique et volume. Le G915 dispose en outre de 3 méthodes d'utilisation : filaire, Bluetooth et Lightspeed. Vous pourrez aisément le manipuler et le transporter grâce à son tout petit poids de 810 g et son épaisseur de 2,2 Cm.

Clavier gamer G915 Lightspeed Fnac 229,69 € 159,69 € Voir

Cdiscount 270,42 € 219,99 € Voir

Amazon 222,20 € Voir

Materiel.net 229,96 € Voir

LDLC.com 229,96 € Voir

La Redoute 229,99 € Voir

Darty 229,99 € Voir

Rue du Commerce 251,07 € Voir

Logitech G G915 TKL clavier RF sans fil + Bluetooth QWERTY US International Blanc 185,55 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Razer est une référence en matière de claviers designés pour les joueurs. Leurs claviers sont facilement reconnaissables à leurs couleurs criantes et leur design typique de ce que l'on attend sur ce genre de produit. Si vous désirez vous équiper d'un clavier de chez Razer, ces derniers sont accessibles à partir d'une soixantaine d'euros avec le Cynosa V2 qui dispose de toutes les fonctionnalités de base attendues. On regrettera cependant l'absence d'un repose-poignets qui saurait soulager un peu vos petites mains lorsque vous êtes en jeu.

Razer Cynosa v2 Amazon 69,99 € 55,99 € Voir

Boulanger 59,99 € 55,99 € Voir

Fnac 69,39 € 68,90 € Voir

Materiel.net 69,95 € Voir

LDLC.com 69,95 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Darty 69,99 € Voir

La Redoute 93,30 € Voir

Pour une expérience plus agréable sans pour autant se ruiner, vous pourriez bien vous pencher sur le Razer Ornata V2. Ce dernier dispose bien évidemment de touches rétro-éclairées, mais également de boutons dédiés au contrôle de votre musique et du volume de votre ordinateur. Petite cerise sur le gâteau : ce clavier est fourni avec un repose-poignets ! Le tout dans un produit disponible pour moins de 100 euros et parfois en promotion.

Razer Ornata v2 Boulanger 89,99 € 79,99 € Voir

Cdiscount 98,64 € Voir

Materiel.net 99,95 € Voir

LDLC.com 99,95 € Voir

Fnac 109,86 € 103,67 € Voir

Micromania 109,99 € Voir

La Redoute 109,99 € Voir

Darty 109,99 € Voir

Votre budget va encore plus haut ? Pourquoi ne pas bénéficier de l'une des meilleures expériences de claviers gamer avec le BlackWidows V3 de chez Razer. Ce dernier est généralement disponible aux alentours de 150 euros, mais trouvable régulièrement en promotion chez plusieurs revendeurs comme Amazon.

Clavier gamer BLACK WIDOW V3 GREEN Amazon 149,99 € 131,99 € Voir

Fnac 149,74 € Voir

La Redoute 149,99 € Voir

Darty 149,99 € Voir

Materiel.net 159,95 € Voir

LDLC.com 159,95 € Voir

Cdiscount 162,79 € Voir

Ce dernier dispose, au choix, de switchs tactiles ou silencieux en fonction de vos besoins. Entièrement filaire, vous pourrez évidemment compter sur un éclairage RGB personnalisable capable de s'adapter automatiquement à plus de 150 jeux. Ce clavier est fourni avec un repose-poignets ergonomique ainsi qu'une molette intégrée qui vous aidera à contrôler votre musique plus rapidement qu'en passant par votre ordinateur ! Notez cependant que les prix affichés dans cet article peuvent être amenés à évoluer rapidement en fonction des stocks et de l'actualité.