Nouvelles Nvidia RTX 3080 Ti et 3070 Ti : les commandes ouvertes !

CARTE GRAPHIQUE NVIDIA. Le célèbre constructeur Nvidia vient de dévoiler ses deux prochaines cartes graphiques : la GeForce RTX 3080 Ti et la GeForce RTX 3070 Ti. Ouverture des commandes ce vendredi 3 juin.

C'est à l'occasion du salon Computex 2021 qui se tient actuellement à Taiwan que Nvidia vient de dévoiler ses nouvelles cartes graphiques haut de gamme. Malgré une pénurie actuelle liée à la situation sanitaire et la flambée des mineurs de cryptomonnaies, la firme entend bien continuer de proposer de nouveaux produits.

Quelles sont les nouvelles cartes graphiques RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti ?

La Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Ces nouvelles cartes fraichement annoncées sont au nombre de deux. La GeForce RTX 3080 Ti reprend quasiment à l'identique les spécificités de sa grande soeur, la GeForce RTX 3090 sortie en septembre 2020. Elle embarque notamment 10 240 coeurs Nvidia Cuda (contre seulement 8704 pour la RTX 3080), une fréquence boost de 1,67 GHz, et une capacité mémoire de 12 Go GDDR6X.

Comme c'est le cas depuis quelques générations maintenant, la GeForce RTX 3080 Ti prendra en charge l'IA DLSS de Nvidia et le Ray Tracing, afin d'améliorer nettement l'affichage graphique de vos jeux vidéo préférés (notamment Cyberpunk 2077).

Découvrez le nouveau modèle phare de la famille RTX Série 30, la RTX 3080 Ti ! À découvrir dès le 3 Juin. pic.twitter.com/Eycyz7KHlf — NVIDIA GeForce FR (@NVIDIAGeForceFR) June 1, 2021

Disponible à partir de 1199 dollars, la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Ti sera disponible à partir du 3 juin prochain chez les différents revendeurs agrées. L'entreprise souffrant toujours de problèmes d'approvisionnement, les stocks devraient être assez limités.

La Nvidia GeForce 3070 Ti

De son côté, le GeForce RTX 3070 Ti s'avère un peu plus modeste. Cette carte graphique disposera de 6144 coeurs Nvidia Cuda (contre 5888 pour la RTX 3070), d'une fréquence Boost de 1,77 GHz et d'une capacité mémoire de 8 Go GDDR6X. Elle sera également pleinement compatible avec les différentes technologies Nvidia comme les périphériques Nvidia G-Sync, le Ray Tracing et l'IA DLSS de la marque.

Découvrez également la nouvelle RTX 3070 Ti, disponible dès le 10 Juin. pic.twitter.com/ETHJoCznGu — NVIDIA GeForce FR (@NVIDIAGeForceFR) June 1, 2021

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La GeForce RTX 3070 Ti sera disponible à partir de 599 dollars et commercialisée d'ici le 10 juin prochain. Encore une fois, les stocks seront très certainement pris d'assaut par les gamers et mineurs du monde entier.