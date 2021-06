Bon plan clé USB : une clé de 128 Go pour seulement 17 euros

BON PLAN CLÉ USB. Si vous désirez disposer d'une petite clé USB pour stocker vos fichiers, Amazon propose actuellement une belle promotion sur une Sandisk de 128 Go.

Amazon continue de proposer de belles promotions sur tout un tas de produits différents. Le géant de l'e-commerce met actuellement à disposition une clé USB de la marque Sandisk à seulement 17 euros au lieu de son ancien prix de 33,99 euros.

Une clé USB de 128 Go en promotion

Idéale pour stocker vos fichiers, photos, jeux et tout autre document, cette clé USB dispose d'une grande capacité de 128 Go. Elle est notamment compatible avec les ports USB 3.0 afin de pouvoir transférer vos fichiers à une vitesse de 100 Mo/s. Vous pourrez l'utiliser sans aucun souci sur tout type d'ordinateur, de MAC, et même de consoles et téléviseurs compatibles. Son utilisation est très simple puisqu'il suffit de la brancher sur le périphérique que vous désirez pour s'en servir ! Un indispensable à petit prix.