MacBook Pro M1X : infos, dates, prix... On fait le point

MACBOOK PRO M1X. Toujours au centre de nombreuses rumeurs, les nouveaux MacBook Pro M1X pourraient bien être une réalité lors de la prochaine Keynote d'Apple.

[Mis à jour le 18 octobre à 17h30] Un tout nouveau MacBook équipé d'une nouvelle puce made in Apple baptisée M1X. Voilà la rumeur qui circule auprès de nombreux journalistes et insiders spécialisés depuis quelques mois. Seulement un an après la sortie des MacBook Pro M1, quel nouveau produit Apple pourrait-il bien révéler ? De quoi parle-t-on exactement par MacBook Pro M1X, quelle serait leur date de sortie et prix estimé ? Nous faisons le récapitulatif des informations déjà disponibles à leur sujet.

Cela ne surprendra personne : Apple est connu pour régulièrement proposer des versions toujours plus puissantes et innovantes de ses produits phares. Par exemple, l'iPhone en est désormais à sa 13 version (sans compter certains écarts comme l'iPhone SE) et les AirPods à leur 2e génération. Cette stratégie permet notamment à la firme de toujours rester parmi les leaders en terme de nouveautés et de puissance pour ses appareils.

Le dernier processeur en date de la firme est la puce M1. Elle équipe notamment les derniers MacBook Pro et les iMac sortis au début d'année 2021. Auparavant, Apple se reposait encore sur des processeurs de la marque Intel pour doter ses ordinateurs de puissantes performances. La firme a finalement décidé de produire ses propres puces en proposant le SoC baptisé "M1".

Mais la puce M1 n'est pas vouée à rester la norme pour très longtemps. On parle déjà de la future puce M2 qui équiperait les prochains appareils Apple. En attendant, il semblerait que la firme de Cupertino s'apprête à dévoiler de nouveaux MacBook Pro équipés d'une version améliorée de leur processeur : la puce M1X. Basiquement, il s'agirait ainsi de proposer des ordinateurs portables encore plus performants qu'avec un processeur M1 déjà très puissant.

Voilà l'une des questions qu'Apple devrait répondre lors de sa prochaine conférence Keynote. Les MacBook Pro ont toujours eu une tendance à bénéficier de larges fenêtres de prix pouvant aller de 1400 à plus de 2000 €. Les prochains modèles équipés de la puce M1X devraient donc se situer dans cette même gamme de prix, si ce n'est au dessus au vu des caractéristiques plus puissantes sur cette nouvelle version.

Cela fait quasiment un an que nous n'avons pas eu de nouveau modèle de MacBook Pro à se mettre sous la dent. Si Apple réitère sa traditionnelle stratégie pour la sortie de ses nouveaux produits, le MacBook Pro M1X sera présenté ce lundi 18 octobre lors de la Keynote Apple, et disponible en précommande dans la foulée. Leur date de sortie officielle pourrait alors se situer une semaine après leur annonce, soit le lundi 25 septembre. Une information qui reste à confirmer puisque les conférences d'Apple le lundi sont assez rares en général.

Le dernier MacBook Pro sorti ne remonte pas à loin. Il faudra donc voir si ce nouveau modèle est suffisamment performant pour intéresser les utilisateurs Apple. Selon les premières informations disponibles sur la toile, le MacBook Pro M1X sera proposé en deux versions selon la taille de son écran : 14" et 16". Le modèle de base serait notamment pourvu de 16 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage.

MacBook Pro 14 and 16:

Mini Led displays

Smaller bezels with no bottom logo

1080p webcam

Base models will have 16gb of ram and 512gb of storage

Base M1X is the same configuration for both models

Pricing will be similar between 14 and 16 inch

New charging brick — Dylan (@dylandkt) October 12, 2021

L'un des derniers modèles en date d'ordinateur portable Apple est le MacBook Pro M1. Ce dernier est sorti en fin d'année 2020, et plus exactement au mois de novembre. Comme son nom l'indique, le MacBook Pro M1 est équipé d'un des meilleurs processeurs de la firme baptisé "puce M1". Elle permet à Apple de disposer d'un puissant SoC maison, et donc facile à manipuler et améliorer.

Le MacBook Pro M1 est disponible en plusieurs versions selon vos besoins de stockage et taille d'écran. Ce dernier est disponible à partir de 1449 €, mais dispose régulièrement de promotions très intéressantes tout au long de l'année. Vous pouvez retrouver les différents modèles chez plusieurs revendeurs spécialisés comme la Fnac ou Darty.

Le MacBook Air est une version un peu plus accessible du célèbre ordinateur portable d'Apple. Ce dernier n'est notamment pas pourvu de la célèbre "Touch Bar" de navigation. S'il reste moins puissant et dispose d'une autonomie plus faible que le MacBook Pro, le Air reste toujours une excellent alternative pour les budgets les plus modestes. Vous disposerez ainsi d'un ordinateur Apple facile à utiliser au quotidien et plus abordable que le MacBook Pro.

