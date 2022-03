Bon plan Windows : votre licence windows pour pas cher

LICENCE WINDOWS. Longtemps proposées à des prix exorbitants, les licences Windows sont désormais accessibles à des tarifs bien plus abordables chez différents marchands.

Vous venez d'acquérir un ordinateur, mais ne disposez pas de licence Windows appropriée ? Pas de panique. Si les licences des différentes versions de Windows sont souvent proposées à des prix exorbitants, il est également possible de les trouver en promotion. Qu'il s'agisse de Windows 10 ou Windows 11, retrouvez dans cet article quelques-uns des meilleurs prix disponibles pour les licences Windows les plus récentes et performantes.

Où trouver une licence Windows 11 pour pas cher ?

Sorti en fin d'année 2021, Windows 11 est la dernière version en date du célèbre système d'exploitation de chez Microsoft. Il comprend notamment un nouveau design pour l'interface de votre ordinateur ainsi qu'une refonte graphique pour plusieurs applications de Microsoft. Windows 11 n'apporte que peu de nouveautés par rapport à son prédécesseur, mais reste la dernière version en date à ce jour.

Clé d'activation Windows 11 Professionnel en français Neuf à partir de 28,00 € Amazon 29,95 € 28,00 € Voir Où trouver une licence Windows 10 pour pas cher ? Windows 10 est l'un des systèmes d'exploitation les plus utilisés au monde. Disponible depuis 2015, cette version de Windows a notamment été la première à être proposée simultanément sur de multiples supports compatibles comme les tablettes, smartphones et consoles de jeux vidéo. Elle proposait notamment une vaste refonte graphique des différents menus et boutons tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, notamment pour l'autonomie de votre machine. Clé d'activation Windows 10 Professionnel (32/64 bits) en français Neuf à partir de 18,90 € Amazon 18,90 € Voir Notez que les prix indiqués dans cet article sont susceptibles d'évoluer en fonction des stocks disponibles. Les licences Windows peuvent également être concernées par des offres de promotions. N'hésitez donc pas à consulter régulièrement les prix disponibles pour bénéficier du meilleur !