Logitech : la nouvelle collection Aurora disponible en précommande

LOGITECH. La marque Logitech vient de dévoiler une nouvelle collection de périphériques. Composée de différents éléments, cette collection inclusive baptisée Aurora est désormais disponible à la commande.

Toujours soucieuse de proposer de nouveaux périphériques, Logitech dévoile sa nouvelle collection baptisée Aurora. Crée à partir de retours des joueuses, cette dernière se compose de multiples objets comme la souris G705, les claviers G713 et G715 ou encore le célèbre micro Blue Yeti dans un nouveau coloris. Pensée comme une collection entièrement non genrée et favorisant l'inclusivité, l'ensemble Aurora est disponible dès le mardi 9 août chez Amazon et le site officiel de Logitech.

La collection Aurora de Logitech

La première pièce de la collection Aurora de Logitech est la souris sans fil G705. Cette dernière est notamment compatible avec les PC, Mac, téléphones et tablettes, et vendue à partir de 99 euros. Elle s'accompagne également d'un clavier disponible en deux versions distinctes :

Clavier Logitech G713 avec repose poignet en forme de nuage. Un clavier filaire personnalisable avec des boutons tactiles ou linéaires.

Clavier Logitech G715 avec repose poignet en forme de nuage. Ce clavier peut s'utiliser sans fil avec une connexion Bluetooth ou Lightspeed.

Chacun de ces nouveaux claviers Logitech G dispose d'un rétro-éclairage RGB pouvant être personnalisé selon vos préférences ou votre activité en jeu. Il est également possible de customiser les claviers G713 et G715 à l'aide de boutons de couleur et plaques stylisées disponibles à l'achat sur le site officiel de Logitech.

Logitech G713 Clavier Gamer Mécanique Filaire Neuf à partir de 169,00 € Amazon 169,00 € Voir

Logitech G715 Clavier Gamer Mécanique Sans Fil Neuf à partir de 199,00 € Amazon 199,00 € Voir

Darty 199,99 € Voir

Vous préférez vous équiper avec de l'audio de chez Logitech ? La collection Aurora prévoit également le casque sans fil G735, également disponible à la commande. Ce dernier peut être utilisé aussi bien sur PC que sur vos appareils mobiles comme les téléphones et tablettes. Il est également pourvu d'un micro intégré pour dialoguer avec vos alliés lors de vos parties de jeux vidéo.

Logitech G735 Casque avec Micro Sans Fil Neuf à partir de 229,00 € Amazon 229,00 € Voir

Fnac 229,69 € Voir

Darty 229,99 € Voir

Enfin, le célèbre micro Blue Yeti de chez Logitech se pare des couleurs de la collection Aurora. Cet appareil est désormais proposé dans les coloris blanc et rose, afin de s'accorder avec l'ensemble de votre nouvelle configuration Logitech.

Logitech G Blue Yeti Microphone de Jeu Neuf à partir de 139,99 € Amazon 139,99 € Voir

Notez que les prix indiqués, ainsi que les disponibilités de chaque élément Logitech peuvent varier en fonction des stocks disponibles et de l'actualité. Nous ne manquerons pas de modifier cet article en cas de nouveautés ou d'éventuelles promotions sur les futurs équipements Logitech.