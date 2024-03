Airpods 4 : de nouveaux écouteurs Apple à venir très bientôt

Selon un leaker spécialisé et plusieurs fuites de documents, Apple prévoierait une sortie imminente pour de nouveaux écouteurs Airpods.

C'est la petite bombe de ce début de semaine. De nouveaux Airpods seraient non seulement en préparation chez Apple, mais leur date de sortie serait également proche !

L'information ne sort pas de nul part. Selon Mark Gurman, journaliste spécialiste d'Apple pour le site Bloomberg, la firme à la pomme aurait lancé une production massive de plusieurs nouveaux modèles d'écouteurs sans fil. Ce ne sont donc pas un mais bien deux nouvelles générations d'Airpods qui seraient en cours de fabrication à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Respectivement baptisés B768E et B768M, ces deux nouveaux écouteurs sans fil d'Apple ne disposent pas encore de dénomination officielle. Mark Gurman indique cependant qu'il ne s'agit pas de nouveaux Airpods Pro. Nous pouvons donc supposer qu'Apple planifie un potentiel lancement d'Airpods 4 ainsi que d'un modèle inédit.

Ces deux nouveaux Airpods bénéficieraient d'un design revu, d'un port de charge USB-C et d'un meilleur confort de port au quotidien. L'un des deux nouveaux Airpods en préparation inclurait notamment de la réduction de bruit active comme c'est le cas sur les modèles Pro. Ces deux modèles auraient pour but, à termes, de remplacer les anciens Airpods 2 et Airpods 3 qui sont toujours distribués par Apple et vendeurs partenaires à l'heure actuelle.

Les deux nouveaux écouteurs Airpods représenteraient le plus gros lancement d'écouteurs sans fil pour la firme. Ces derniers pourraient bien être présentés aux côtés du nouvel iPhone 16 qui sera dévoilé au mois de septembre.