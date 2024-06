Cet objet sera bientôt obligatoire dans votre maison, il vous fera faire des économies

Cet appareil sera bientôt obligatoire dans tous les logements. Mais bonne nouvelle : il devrait vous faire faire des économies.

A l'heure où les prix du gaz et de l'électricité ne cessent d'augmenter, bon nombre de Français cherchent un moyen de réduire leur facture. Or un appareil bien connu permet de baisser sa consommation, ou en tout cas de l'adapter aux besoins de chaque logement. Et cet appareil sera bientôt obligatoire. En France, les ménages doivent en effet installer un système de régulation automatique de la température sur leur installation de chauffage dans les prochains mois si ce n'est pas encore le cas.

Vous l'aurez compris, il s'agit bien entendu du thermostat. Le plus connu, à savoir le thermostat électrique, permet de réguler la température de votre habitation en fonction des besoins et du climat extérieur. Depuis quelques années, la tendance tend à se tourner vers une nouvelle forme moins énergivore : le thermostat connecté. Mais concrètement, qu'apporte-t-il de différent ?

Comme son nom l'indique, le caractère "connecté" du thermostat indique que l'appareil est relié à une connexion internet grâce à un réseau sans fil (internet ou Bluetooth). De ce fait, vous pouvez contrôler et réguler la température de votre maison, manuellement depuis l'écran, ou à distance via une application.

Les applications sur smartphone, tablette ou ordinateur donnent accès en temps réel aux informations de consommation. Couplées au thermostat, elles permettent de programmer à l'avance une baisse ou une augmentation de la température la journée, le week-end et même pendant plusieurs jours. Autre avantage : vous pouvez modifier vos réglages à tout moment à distance, directement depuis l'application, à condition de disposer d'une connexion Wi-Fi.

Un décret publié le 8 juin 2023 précise que tous les logements, qu'ils soient neufs ou existants, devront être équipés d'un système de régulation de la température à partir du 1er janvier 2027. Il n’implique pas nécessairement l’installation d’un thermostat connecté, mais d'un dispositif possédant au minimum les services basiques de programmation de la température. Une aide, baptisée "Coup de Pouce Thermostat", vise à accompagner les Français dans cette démarche, avec une somme dédiée à l'installation d'un thermostat connecté entre le 1er décembre 2023 et le 31 décembre 2024. Elle peut aller jusqu'à 80% du prix de l'appareil et varie en fonction de la surface chauffée dans le logement. Ainsi, plus la surface est grande et plus l'aide sera importante. Vous pouvez retrouver toutes ces informations depuis le site du service public.

Le prix d'achat d'un thermostat connecté varie entre 60 et 650 euros, mais il peut atteindre les 1000 euros en comptant la charge de l'installation qui se situe entre 150 et 300 euros. L'aide de l'Etat n'est donc pas à négliger. Pas plus que les économies réalisées. D'après les calculs de l'Ademe, l'agence de la transition écologique, un thermostat connecté permettrait de réduire jusqu'à 15% la consommation de chauffage. Dans une maison chauffée à l'électricité par exemple, vous pourrez économiser jusqu'à 270 euros sur une facture de 1800 euros par an.