On y mangera pour moins de 20 euros, Philippe Etchebest va ouvrir un nouveau restaurant

La star des fourneaux Philippe Etchebest annonce l'ouverture de son nouveau restaurant autour de la raviole, accessible aux petites bourses.

Le chef au caractère explosif légendaire, bien connu du petit écran dans les émissions Top Chef et Cauchemar en Cuisine, a posé ses valises depuis 2015 à Bordeaux, avec deux adresses bien connues : la brasserie Le Quatrième Mur (2 toques pour le bistrot, 3 toques et une étoile Michelin pour la table d'hôte) située dans l'enceinte du Grand Théâtre, et son restaurant gastronomique Maison Nouvelle (4 toques et une étoile Michelin), sur la place du Marché des Chartrons. Le chef multi-étoilé et sacré Meilleur Ouvrier de France n'a pas fini de nous épater. Il s'apprête à ouvrir une nouveau restaurant, beaucoup plus accessible que les deux autres.

L'automne dernier, en véritable amateur du ballon ovale, le chef ouvrait un Pop Up Club éphémère dénommé "Signature" dans la cité girondine, cours du 30 juillet, à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby. Pendant trois semaines, on y dégustait sa raviole de foie gras aux champignons, une recette incroyablement gourmande qui lui a offert ses premiers succès et qui est devenue son plat signature. A prix réduit et à emporter, la street-food de Philippe Etchebest avait totalement séduit les Garonnais. Le menu signature (raviole salée, salade et raviole dessert) était proposé au prix de 18,50 euros ou 15,50 euros pour la version végétarienne. Philippe Etchebest a ainsi décidé de transformer l'essai en annonçant l'ouverture d'une nouvelle adresse dimanche dernier, sur le plateau de l'émission "On va déguster" de France Inter. Son nouveau restaurant bordelais proposera des plats déjà testés pendant la coupe du monde de rugby où "on pourra venir manger pour moins de 20 euros".

Le chef aux 9 toques a révélé les détails de ce nouvel établissement à l'animateur et critique gastronomique François-Régis Gaudry. Baptisé "Signature" comme l'ancienne adresse éphémère, le restaurant ouvrira ses portes sur les allées de Tourny à Bordeaux courant juillet et on y dégustera son plat signature, la fameuse raviole aux champignons, "accessible au plus grand nombre", décliné également en version végétarienne et en version dessert au chocolat. Si le reste de la carte n'a pas encore été dévoilé, on y découvrira évidemment d'autres plats qui ont fait sa réputation

Cette nouveau projet a de quoi faire saliver, même les petits porte-monnaie. Ce sera l'occasion de découvrir sans se ruiner la cuisine du chef girondin dans son fief bordelais, comme cette délicieuse raviole qu'il a imaginée en 1996 et qui fait désormais partie de ses 100 recettes incontournables détaillées dans son livre, qu'il faut savoir faire chez soi !