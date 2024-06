Apple Vision Pro : le casque annoncé d'ici quelques jours en France ?

Plusieurs indices pointent désormais sur une sortie imminente de l'Apple Vision Pro dans plusieurs pays y compris la France.

Dévoilé pour la première fois il y a un an, l'Apple Vision Pro pourrait bien débarquer enfin en France d'ici quelques jours. Après une sortie très remarquée aux Etats-Unis, le casque (ou ordinateur spatial) d'Apple s'est fait assez discret depuis quelques mois. Plusieurs indices et rumeurs indiquent cependant que la firme de Cupertino prévoirait d'étendre le marché du Vision Pro à différents pays et notamment la France.

La prochaine grande conférence d'Apple est datée au 10 juin 2024. Cette dernière se tiendra durant la WWDC (Worldwide Developer Conference) qui célèbre les nouveautés logicielles des appareils Apple. Cette date devrait notamment permettre à la firme de dévoiler toutes les nouveautés à venir pour iOS, WatchOS, MacOS, etc...

Mais il se pourrait bien qu'Apple profite de sa conférence à la WWDC pour faire une annonce concernant l'un de ses appareils les plus attendus : le casque Vision Pro.

Le site WatchGeneration aurait notamment eu écho de plusieurs magasins Apple qui se prépareraient à faire de la place au sein de leurs boutiques. Cela fait notamment écho à une information plus ancienne concernant des employés d'Apple France qui avaient été récemment formés à l'utilisation du Vision Pro pour en faire des démonstrations en magasin.

Autre source fiable : le célèbre journaliste Mark Gurman, spécialisé dans les informations et rumeurs concernant Apple, avait récemment dévoilé qu'Apple souhaitait sortir le Vision Pro dans plusieurs autres pays. Parmi ces derniers, on y retrouverait notamment la Chine, l'Australia, la Corée, mais également la France.

Une telle fenêtre de sortie pourrait-elle sauver les ventes de l'Apple Vision Pro ? Aux dernières nouvelles, le casque lancé par la firme en début d'année 2024 n'arrivait pas à trouver de nombreux intéressés aux Etats-Unis malgré un joli lancement. Pire même : plusieurs utilisateurs s'étaient rapidement rendu en magasin pour restituer leur exemplaire après seulement quelques jours d'utilisation.