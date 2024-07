Apple plancherait sur un nouvel iPad mini

Une récente fuite de documents internes laissent penser qu'Apple prévoit déjà plusieurs nouvelles tablettes dont un iPad mini.

On le pensait mort et enterré, mais l'iPad mini pourrait bien faire son grand retour prochainement. Après plus de trois ans sans nouveau modèle, il semblerait qu'Apple prépare en secret un nouvel iPad pour les amateurs de petites tablettes.

L'information provient d'un leaker qui opère sur X (formellement Twitter) et Mastodon. Ce dernier a regroupé plusieurs noms de code relatifs à de nouveaux produits Apple encore non annoncés. Plusieurs experts Apple dont des membres du site MacRumors ont alors analysé ces noms de code et trouvé à quels appareils ils pourraient s'identifier.

Si l'on observe plusieurs iPad annulés, la liste comprend également différentes tablettes avec de nouveaux processeurs encore non annoncés comme la puce M5. Cette dernière serait prévue au sein de nouveaux iPad Pro qui seront certainement dévoilés d'ici 2025 ou 2026.

Mais la liste comprend également un nouvel iPad mini proposé en version WiFi et Cellulaire. Une petite surprise puisque cette gamme de petites tablettes ne donnait plus de nouvelles depuis 2021, une durée immense dans la tech et encore plus pour la firme Apple qui a l'habitude de fréquemment renouveler ses appareils.

Ces informations restent cependant à prendre avec des pincettes puisque ces noms de code peuvent simplement être des idées en cours chez Apple et qu'elles pourraient très bien être finalement annulées et/ou reportées.