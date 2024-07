Samsung Galaxy Buds 3 : les écouteurs fuitent à nouveau avant leur lancement

Une vidéo publiée en ligne le mardi 9 juin offre un aperçu de ce qui semble être les futurs écouteurs de Samsung. Plusieurs coloris et un design peu commun seraient envisagés.

L'événement de Samsung qui réunira tous les adeptes de nouvelles technologies se tiendra dans la journée du mercredi 10 juillet 2024. Cela n'empêche pas les internautes de publier du contenu en avant première sur des produits qui n'ont toujours pas été dévoilés par la marque. Ce sont une nouvelle fois les futurs écouteurs de Samsung, les "Galaxy Buds 3", qui ont fuité sur la toile.

Fin juin, un internaute avait réussi à se procurer les écouteurs de Samsung en avant-première. Il avait ensuite publié sur Reddit des photos du modèle haut de gamme, les Galaxy Buds 3 Pro. Des photos qui laissaient entrevoir l'étui et le design semblable aux célèbres AirPods d'Apple. L'utilisateur avait également confirmé avoir déboursé 250 $ pour l'achat des écouteurs. Dans la journée du mardi 9 juin, c'est une tout autre fuite qui a permis d'en savoir davantage à propos des prochains écouteurs de Samsung.

Sous le pseudonyme "@OnlyTechAE", l'utilisateur de Twitter a publié une vidéo et des photos montrant les Galaxy Buds 3 dans des couleurs blanc et gris. Ces dernières laissent supposer que le boîtier de chargement serait équipé d'un couvercle transparent. Quant aux tiges des écouteurs, elles comporteraient des lumières sous forme de lame et les oreillettes adopteraient un format angulaire, contrairement au format arrondie classique.

L'événement Unpacked du 10 juillet devrait faire la lumière sur les nombreuses suppositions qui parsèment internet et les réseaux sociaux ces dernières semaines. Un programme qui devrait notamment mettre en valeur deux nouveaux smartphones, le "Galaxy Z Flip 6" et le "Galaxy Z Fold 6" et une bague connectée inédite, la "Galaxy Ring".