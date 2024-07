Test du Logitech G515 Lightspeed TKL : un clavier alliant discrétion et performance

Logitech a récemment dévoilé son clavier low-profile G515 Lightspeed TKL adressé aux adeptes du gaming. Nous avons pu le tester au sein de Linternaute et avons été séduits.

Difficile de ne pas se rappeler du modèle haut de gamme de clavier Logitech sorti il y a cinq ans : le Logitech G915 Lightspeed TKL. Il est sans doute encore aujourd'hui l’un des meilleurs claviers gaming de la marque tant pour son design soigné que par ses performances exemplaires. Un léger petit bémol était tout de même à noter au niveau de son prix qui demandait aux joueurs d’investir tout de même 250 euros de leur poche.

La marque suisse revient donc à sa série 500 et propose un tout nouveau produit au design épuré et avec ses qualités de pointe sur le papier. Le tout pour une somme de 149 euros qui devrait faire les affaires de plus d’un adepte de jeux vidéo ou de bureautique. Nous avons pu le tester à la rédaction de Linternaute.com et voici ce que nous en avons pensé.

Notes de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire du produit fourni par le constructeur.

Le récap de notre test du Logitech G515 Lightspeed TKL Un design élégant qui met l'accent sur la finesse

qui met l'accent sur la finesse Des touches silencieuses et une frappe réactive

et une frappe réactive L' application G Hub qui offre un contrôle totale de la personnalisation

qui offre un contrôle totale de la personnalisation Une autonomie confortable L'absence d'une molette ou d'une touche multimédia

P as d'accessoire repose-poignets eulement trois années de mises à jour en 2024, c'est peu

en 2024, c'est peu Une conception un peu plastique mais qui reste satisfaisante pour un modèle accessible

© Linternaute / Nathan Gofron

Un design élégant et tout en finesse

Le G515 est un clavier dit “low-profile”, c’est-à-dire qu’il est moins haut que d’autres modèles de la marque et facilite la prise en main. Une hauteur de seulement 22 mm lui permet de rester relativement fin. Il est pourvu d’un châssis entièrement articulé autour de pièces en plastique et ne dispose pas d’éléments métalliques, là où le G915 en avait. Cela lui donne malheureusement une apparence un peu trop basique pour un clavier destiné aux joueurs professionnels.

On retrouve à son sommet une barre anthracite qui dispose de trois boutons principaux que l'on retrouve tout à gauche. Le premier permet d’activer le mode sans fil, tandis que celui du milieu le Bluetooth et le troisième est consacré à un mode “jeu”. Deux voyants (majuscules et batterie) se trouvent, quant à eux, sur la droite. Aucune touche ou molette dédiée aux contenus multimédias n’est présente sur le clavier mais elles sont sous la forme d’options secondaires via la touche FN. Il en est de même pour le niveau de rétroéclairage.

Le clavier G515 Lightspeed TKL est proposé en deux coloris : blanc et noir. Des switchs tactiles et linéaires sont disponibles au choix pour le modèle de couleur noire. En revanche pour le modèle blanc, le choix est tourné uniquement vers une option de switchs tactiles. Les switchs linéaires étant uniquement réservés au marché américain. Pour ce test, nous avons eu en notre possession le modèle blanc qui s’avère être très élégant.

Le modèle blanc ne dispose pas de switchs linéaires © Logitech

On peut toutefois émettre une réserve quant au manque de repose main, assez frustrant pour un clavier qui se dit “gaming”. Difficile d’oublier le modèle G715 de la collection Aurora et son repose paume en forme de nuage blanc même si les deux ne jouent pas forcément dans la même cour.

Une frappe précise pour des touches silencieuses

Le nouveau clavier de Logitech dispose de touches optiques en PBT (polytéréphtalate de butylène), du plastique rare utilisé pour les modèles de claviers haut de gamme. On apprécie tout particulièrement le rétroéclairage bien réalisé, laissant place à la lumière sur chaque touche du clavier.

Pour ce qui est de la frappe, Logitech semble avoir fait un gros travail sur son clavier G515. Les touches ultra-plates d’une texture granuleuse offrent un contact agréable et un gage de solidité au fil des usages. Les switchs proposent une vitesse de déplacement de seulement 3,2 mm, ce qui correspond bien à sa connotation dite “low-profile”.

Le G515 lLightspeed TKL est léger et facile à prendre en main © Linternaute / Nathan Gofron

Mais là où la marque suisse a su faire de gros efforts, c’est au niveau du bruit des touches. Là où le modèle G Pro X 60 sorti en mai 2024 était assez bruyant, on apprécie la mousse insonorisante qui atténue le bruit des touches du clavier G515 Lightspeed TKL lors d'une frappe rapide.

Une personnalisation poussée qui s'adapte au style de jeu

Le clavier G515 Lightspeed TKL n'a pas à rougir de sa partie logicielle qui gagne une fois de plus en clarté. L'application GHub permet notamment de personnaliser des raccourcis secondaires sur toutes les touches du clavier. La technologie "Keycontrol" introduite sur le modèle G Pro X 60 offre jusqu'à 15 actions différentes sur chaque touche. En appuyant sur la touche FN + F1, une couche de raccourcis par défaut s’ouvre mais vous êtes libre de la personnaliser comme bon vous semble.

Le logiciel GHub permet également de paramétrer les touches du clavier que l'utilisateur souhaite désactiver dès lors que le mode “jeu est activé. L’idée est de favoriser le confort du joueur en évitant que ce dernier tape sur des touches inutiles en pleine partie. Le menu dédié à la personnalisation des couleurs RGB est également disponible sur le clavier G515. Ainsi, vous pouvez créer différents profils d'éclairage selon vos envies.

Le rétroéclairage des touches est agréable à la vue © Linternaute / Nathan Gofron

Basculez rapidement d'un type de connexion à un autre

Le G515 Lightspeed TKL est fourni avec un petit dongle à brancher sur le clavier. L’appareil bénéficie d’une triple connectivité Lightspeed sans fil, Bluetooth et filaire. L’utilisateur peut basculer très rapidement de l’un à l’autre avec les boutons de bascule très faciles à utiliser. Ce dongle peut également être couplé à une souris d’ordinateur compatible. On apprécie.

Dès lors qu’il est connecté à votre ordinateur, le clavier peut s'appairer avec le logiciel GHUB pour fonctionner avec tous vos équipements Logitech. Attention néanmoins, tous les appareils ne sont pas compatibles avec le G515 Lighspeed TKL. Vous devez posséder un ordinateur avec port USB-A et dont le modèle est sous système d’exploitation Windows 10 minimum. Pour les détenteurs d’un Mac, vous devrez être équipés d'un modèle macOS 12 ou supérieur.

Une autonomie confortable pour un modèle milieu de gamme

Sur son site internet, Logitech avance une autonomie de 36h pour une utilisation sans fil du clavier G515 Lightspeed TKL. Une mesure que nous avons voulu vérifier et qui s’avère très satisfaisante. Pendant nos différents jours de test, nous avons pu essayer le clavier avec une luminosité au maximum et avons constaté une légère perte de 10% de batterie par jour. Une promesse largement tenue qui est même au-dessus des 36h avancés par la marque.

Notre conclusion à la prise en main du clavier Logitech G515 Lightspeed TKL

En présentant le G515 Lightspeed TKL de milieu de gamme, Logitech tente de concilier les joueurs en quête d’un clavier alliant modernité et finesse. Dans l’optique de favoriser la performance, les utilisateurs pourront compter sur des touches “low profile” qui offrent une expérience de frappe confortable.

Les nombreuses options présentes depuis l’application GHub offrent différents profils de personnalisation à mesure que l’usage change. La technologie Keycontrol introduite sur le modèle G X 60 est un véritable atout non négligeable. On pourra cependant regretter l'absence d'une molette pour le volume ou le manque d'un accessoire repose-poignets, pouvant s'avérer très vite indispensable pour un usage intensif.

Sa triple connectivité qui ne change pas des autres modèles et son autonomie confortable en font tout de même un concurrent solide sur le marché des claviers de milieu de gamme. Et ce n'est pas son prix accessible qui va nous faire dire le contraire.