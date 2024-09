Apple dévoile la nouvelle Apple Watch Series 10 pour fêter les 10 ans de sa montre connectée

C'est après une longue conférence riche en annonces que la nouvelle Apple Watch Series 10 a été officiellement dévoilée.

L'Apple Watch fête ses 10 ans ! Quoi de mieux pour fêter cela qu'une nouvelle montre connectée de la marque à la pomme. L'Apple Watch Series 10 a été officiellement dévoilée par Apple durant sa keynote du lundi 9 septembre avec quelques petites nouveautés, même si l'on reste sur notre faim.

Quelles sont les nouveautés de l'Apple Watch Series 10 ?

L'Apple Watch Series 10 dispose d'un design revu et amélioré par rapport aux précédentes générations. On y retrouve un boitier plus grand, mais également plus fin. Ce dernier dispose également de bords d'écrans plus petits afin de disposer d'une plus grande surface d'affichage pour lire et profiter de vos contenus. Les tailles des boitiers sont également plus grands puisque la plus petite Apple Watch passe de 41 à 45 mm.

Outre ce nouveau design, l'Apple Watch Series 10 axe toujours ses nouveautés et innovations sur la santé. Apple annonce une détection automatique de l'apnée du sommeil afin de vous préserver la santé et vous permettre de mieux vous en endormir en fixant vos troubles du sommeil. Toujours au niveau de la santé, pas de retour de la mesure de l'oxygène sanguin depuis qu'Apple est en bataille juridique avec la société Masimo qui a contraint le géant de la tech à retirer cette fonctionnalité de ses montres connectées.

Quel est le prix de l'Apple Watch Series 10 ?

Apple a passé quelques secondes de sa keynote pour détailler les tarifs de sa nouvelle Apple Watch Series 10 dont les tarifs sont les suivants :

Apple Watch Series 10 (41 mm) Wifi : 449 €

Apple Watch Series 10 (41 mm) LTE : 569 €

Apple Watch Series 10 (45 mm) Wifi : 479 €

Apple Watch Series 10 (45 mm) LTE : 599 €

Apple s'en tient à ses habitudes et a indiqué que l'Apple Watch Series 10 sera disponible à partir du vendredi 20 septembre, soit quelques jours après sa conférence. Les précommandes sont ouvertes à partir du vendredi 13 septembre pour celles et ceux qui veulent sécuriser un exemplaire et éviter d'éventuelles ruptures de stocks.